Устюгов объяснил, почему завершил карьеру после Олимпиады-2014

Российский биатлонист Евгений Устюгов объяснил, почему принял решение завершить карьеру в возрасте 28 лет через два месяца после Олимпиады-2014. 11 февраля спортсмен был дисквалифицирован IBU, его обвиняют в использовании оксандролона. Результаты биатлониста в период с лета 2013 по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди них — золото в мужской эстафете.

— Еще за два года до Сочи я чувствовал усталость и планировал завершить карьеру после домашней Олимпиады, — цитирует ТАСС Устюгова. — Накопилась усталость, плюс травмы — после операции колена не позволяли добиваться высот. А по десятым местам ездить мне неинтересно. Но самое главное, я люблю семью и хотел осесть дома и заняться воспитанием детей.

В январе 2014 года родилась вторая дочка, и я хотел быть с ними, потому что первого ребенка я почти не видел во время карьеры спортсмена.