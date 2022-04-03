Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова французского биатлониста Симона Фуркада о том, что он получил сотни угроз в социальных сетях из-за поддержки российских спортсменов.

«Фуркад уже взрослый, достаточно опытный человек, спортсмен. Он понимал, что последует, он осознавал это полностью. Спортсмены должны понимать, что дальше будет очень непросто. За их слова может последовать осуждение. В этом отношении Фуркад решил быть последовательным, он всегда был другом России, биатлона. И мне казалось, что он позитивно относится к нашей стране. Он решил поддержать наших спортсменов. Фуркад же ничего не сказал про политику, он высказался только про российских спортсменов. Таким образом, он хотел показать, что остальные смешали спорт и политику», — заявила Журова корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Во время юниорского чемпионата по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной Франции. Позднее он заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.