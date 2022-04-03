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Сегодня, 17:18

Мартен Фуркад подвергся оскорблениям из-за слов брата в поддержку России

Иван Шитик
Корреспондент
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Мартен Фуркад.
Фото Twitter

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что в социальных сетях начал получать множество комментариев оскорбительного характера.

Такая реакция фанатов вызвана словами его брата, Симона Фуркада, который выступил в поддержку российских спортсменов, которые были отстранены от международных соревнований.

«Я получаю оскорбления в свой адрес, потому что мой брат дал интервью, где рассказал о своих взглядах», — приводит слова Фуркада норвежский портал NRK.

Ранее Симон Фуркад прокомментировал отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идет не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение», — сказал Симон.

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Во время юниорского чемпионата по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной Франции.

Сборная России по биатлону
Мартен Фуркад
Симон Фуркад
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