Экхофф не планирует завершать карьеру
Двукратная олимпийская чемпионка Экхофф не собирается завершать карьеру
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф объявила о том, что на данный момент не будет завершать свою спортивную карьеру.
«Я не заканчиваю сейчас карьеру, я хочу просто отдохнуть в данный момент», — сообщила Экхофф в социальных сетях.
31-летняя Экхофф является многократной победительницей этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед).
На Олимпиаде в Пекине Экхофф завоевала три медали: золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте и бронзу в гонке преследования.
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