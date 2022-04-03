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Экхофф не планирует завершать карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка Экхофф не собирается завершать карьеру
Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф объявила о том, что на данный момент не будет завершать свою спортивную карьеру.

«Я не заканчиваю сейчас карьеру, я хочу просто отдохнуть в данный момент», — сообщила Экхофф в социальных сетях.

31-летняя Экхофф является многократной победительницей этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед).

На Олимпиаде в Пекине Экхофф завоевала три медали: золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте и бронзу в гонке преследования.

Сборная Норвегии по биатлону
Тириль Экхофф
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