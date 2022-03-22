Чудов заявил, что не опасается массового отъезда российских спортсменов из страны из-за исключения СБР из IBU

Бывший биатлонист сборной России, президент Федерации лыжных гонок и биатлона Башкортостана Максим Чудов заявил, что не опасается массового отъезда российских спортсменов из страны на фоне исключения Союза биатлонистов России (СБР) из Международного союза биатлонистов.

«Массового перехода в другие сборные не будет, однозначно. Об этом я могу судить хотя бы по разговорам с биатлонистами из моего региона. Я беседовал со многими из них, и никто не рассматривает возможность выступления за другие страны.

Россия далеко не последняя страна в мировом биатлоне. И уровень наших спортсменов очень высокий. Конкуренция внутри страны все равно неизбежно приведет к росту мастерства. Пока будут ограничения, придется соревноваться в таком формате», — приводит Betonmobile слова Чудова.

Ранее IBU объявил о начале процедуры отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Приостановление членства будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU, который пройдет в сентябре 2022 года.