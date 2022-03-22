Губерниев: «Мне мало верится, что российский биатлон и футбол проведет следующий сезон на международной арене»

Губерниев считает, что для СБР есть смысл подать иск в CAS

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением с «СЭ» о том, стоит ли СБР подавать иск в CAS.

«Всегда есть смысл подавать иск. Нужно бороться за наших спортсменов, за здравый смысл, за возможность, чтобы спортсмены принимали участие в соревнованиях. Хотя, я думаю, что в ближайшее время этого не будет. Мне мало верится, что следующий сезон российский биатлон, как и футбол, проведет на международной арене. У нас в принципе сейчас жизнь сильно поменялась, а спорт — часть этой жизни», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) с немедленным вступлением в силу.