Итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопрос о продолжении карьеры.

«Это был тяжелый год. В любом случае целью сезона было завоевать личную медаль на Олимпийских играх, и мне это удалось. Поэтому я могу гордиться. В очередной раз остаться в десятке общего зачета было непростым делом, учитывая уровень конкуренции. Допустим, я защитила свои позиции.

Посмотрим, каким будет мое будущее. Вчера у нас была командная встреча, многие завершили карьеру. Это была самая печальная встреча в моей жизни, но очень эмоциональная. Очень жаль, но я думаю, что нам нужны новые люди и новые стимулы.

Я приму решение после отпуска. Посмотрим, буду ли я отдохнувшей и мотивированной", — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Итальянская биатлонистка заняла девятое место в общем зачете Кубка мира-2021/22.