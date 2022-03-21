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Вирер — о завершении карьеры: «Приму решение после отпуска. Посмотрим, буду ли я отдохнувшей и мотивированной»

Вирер заявила, что примет решение по поводу будущего после отпуска
Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопрос о продолжении карьеры.

«Это был тяжелый год. В любом случае целью сезона было завоевать личную медаль на Олимпийских играх, и мне это удалось. Поэтому я могу гордиться. В очередной раз остаться в десятке общего зачета было непростым делом, учитывая уровень конкуренции. Допустим, я защитила свои позиции.

Посмотрим, каким будет мое будущее. Вчера у нас была командная встреча, многие завершили карьеру. Это была самая печальная встреча в моей жизни, но очень эмоциональная. Очень жаль, но я думаю, что нам нужны новые люди и новые стимулы.

Я приму решение после отпуска. Посмотрим, буду ли я отдохнувшей и мотивированной", — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Итальянская биатлонистка заняла девятое место в общем зачете Кубка мира-2021/22.

Источник: https://www.fondoitalia.it/2022/03/20/notizie/argomenti/biathlon/articolo/biathlon-wierer-decidero-il-mio-futuro-dopo-le-vacanze-in-base-a-chi-ci-sara-e-se-saro-riposa.html
Доротея Вирер
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