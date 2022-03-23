Чудов поддержал идею привлечения в штаб биатлонной сборной специалистов по пулевой стрельбе

Президент Федерации лыжных гонок и биатлона Башкортостана Максим Чудов поддержал идею привлечения в тренерский штаб биатлонной сборной России специалистов по пулевой стрельбе.

По словам Чудова, в молодости он сам работал с тренером по пулевой стрельбе, и это сотрудничество дало положительные результаты.

«Когда я еще только делал в биатлоне первые шаги, на огневом рубеже со мной работал бывший стрелок. Не мой личный тренер, а профессионал-пулевик. Он показывал, как нужно держать винтовку, какое положение корпуса правильное. И в целом, стрелять меня научил», — рассказал трехкратный чемпион мира Betonmobile.ru.

В то же время Чудов считает, что более эффективным было бы вовлечение специалистов по пулевой стрельбе в работу с молодыми спортсменами.

«Когда биатлонисты попадают в национальную сборную, стрелять они уже умеют. Приглашать стрелков-профессионалов нужно раньше, еще в регионах. Именно там закладывается нужная база, и формируются правильные навыки. А в сборной уже оттачивают мастерство и доводят его до высшего уровня», — подчеркивает знаменитый спортсмен.

Напомним, что автором идеи о привлечении в штаб биатлонной сборной специалистов по пулевой стрельбе стал Дмитрий Васильев.