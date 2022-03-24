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«Сейчас задан общий тренд на откровенную русофобию». Васильев — об отстранении российских биатлонистов

Васильев назвал русофобией отстранение российских спортсменов от международных соревнований
Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об отстранении российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

«Есть ли смысл подавать апелляции в CAS и другие инстанции? На 99 процентов я уверен, что они примут решение против нас. Сейчас задан общий тренд на откровенную русофобию. Здесь нет ничего общего с нарушением каких-то правил и уставов международных федераций. Просто есть неприязнь ко всему русскому.
Решения, которые приняты, абсолютно незаконны. Наши спортсмены не нарушили ни одного пункта Международного союза биатлонистов. Они не обязаны отвечать за действия правительства страны. Коллективной ответственности нет в этих уставах. Рассчитывать на здравый смысл и пересмотр решений не приходится. Можно подавать апелляцию только ради того, чтобы соблюсти формальность», — приводит РИА «Новости» слова Васильева.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220324/biatlon-1779706342.html
Биатлон
Сборная России по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
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