Лессер отреагировал на слова Домрачевой о спортсменах, поддержавших отстранение россиян и белорусов

Немецкий биатлонист Эрик Лессер отреагировал на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в адрес спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях.

«Дарья, спасибо за твои слова! Так каким же может быть решение? Россияне и белорусы могут выступать, как в старые добрые времена, или же они должны соревноваться в статусе нейтральных атлетов?

Продолжать, как будто ничего не случилось, — это неправильно. Запрет на российский флаг — это минимальные санкции. Что ты думаешь по этому поводу?» — написал Лессер в комментариях к посту Домрачевой в соцсетях.

Ранее Домрачева выступила с заявлением по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.