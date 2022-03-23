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Сегодня, 10:31

Лессер отреагировал на слова Домрачевой о спортсменах, поддержавших отстранение россиян и белорусов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дарья Домрачева.
Фото Global Look Press

Немецкий биатлонист Эрик Лессер отреагировал на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в адрес спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях.

«Дарья, спасибо за твои слова! Так каким же может быть решение? Россияне и белорусы могут выступать, как в старые добрые времена, или же они должны соревноваться в статусе нейтральных атлетов?
Продолжать, как будто ничего не случилось, — это неправильно. Запрет на российский флаг — это минимальные санкции. Что ты думаешь по этому поводу?» — написал Лессер в комментариях к посту Домрачевой в соцсетях.

Ранее Домрачева выступила с заявлением по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Дарья Домрачева
Эрик Лессер
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Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов
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