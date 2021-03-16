Чемпионат Норвегии по лыжным видам спорта отменен из-за роста заболеваемости коронавирусом по всей стране, информирует NRK. Соревнования должны были пройти в Тронхейме с 25 по 28 марта.

Как отмечается, ассоциации лыжных гонок и биатлона Норвегии рассматривает другие места для проведения своих соревнований.

В самом Тронхейм низкий уровень заболеваемости, однако власти боятся, что те, кто приедет на соревнования, могут завезти вирус. Поэтому проведение турнира неоправданно.

В понедельник в Тронхейме было зафиксировано три случая заражения, а в Осло за последние сутки заразились 367 человек. Это самый высокий показатель в столице за все время наблюдений.