Чемпионат Норвегии по лыжным видам спорта отменен
15:38
Чемпионат Норвегии по лыжным видам спорта отменен из-за роста заболеваемости коронавирусом по всей стране, информирует NRK. Соревнования должны были пройти в Тронхейме с 25 по 28 марта.
Как отмечается, ассоциации лыжных гонок и биатлона Норвегии рассматривает другие места для проведения своих соревнований.
В самом Тронхейм низкий уровень заболеваемости, однако власти боятся, что те, кто приедет на соревнования, могут завезти вирус. Поэтому проведение турнира неоправданно.
В понедельник в Тронхейме было зафиксировано три случая заражения, а в Осло за последние сутки заразились 367 человек. Это самый высокий показатель в столице за все время наблюдений.
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