Биатлонистка Васильева с большой вероятностью пропустит чемпионат России из-за пневмонии

Биатлонистка Маргарита Васильева, срок дисквалификации которой за нарушение антидопинговых правил истекает 16 марта, с большой вероятностью пропустит чемпионат России в Ханты-Мансийске из-за пневмонии. Об этом сообщила личный тренер спортсменки Людмила Панова.

«Я думаю, что она не сможет восстановиться за две недели после пневмонии, — цитирует ТАСС Панову. — Еще непонятно, в какой форме протекает болезнь, я не исключаю, что ее положат в больницу. Скорее всего, Маргарита не сможет выступить в Ханты-Мансийске».

«Она очень хорошо тренировалась, продуктивно отработала сбор на высоте и набрала хорошую форму. Во время последних тренировок Маргарита жаловалась на кашель, после чего решила сходить к врачу, обследование показало, что у нее пневмония. Она набрала неплохую форму, на фоне этого иммунитет начал слабеть, после чего спортсменка простыла. Но это не коронавирус», — добавила тренер.

Напомним, сегодня Васильева сообщила через Instagram, что заболела пневмонией.

В сентябре 2019 года она была дисквалифицирована на 18 месяцев за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с завтрашнего дня, 17 марта, ей можно выступать на соревнованиях.