Михаэль Грайс покинул пост старшего тренера женской сборной Польши

Трехкратный олимпийский чемпион немец Михаэль Грайс покинул пост тренера женской сборной Польши по биатлону, утверждает Nordic Magazine 17 марта.

Старший тренер мужской сборной Польши норвежец Андерс Братли также ушел со своего поста.

Главным тренером сборной вновь стал Адам Колоджейчик, который работал с командами с 2011 по 2017 годы, а в последний сезон был спортивным директором.