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Допинг

CAS дисквалифицировал трехкратного чемпиона Европы по биатлону Расторгуева за нарушение антидопинговых правил

17:24
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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал латвийского биатлониста Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.

33-летний спортсмен получил наказание в размере 18 месяцев дисквалификации. Срок отсчитывается с 11 марта 2021 года — момента, когда Расторгуев был отстранен от соревнований в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

11 марта сообщалось, что Расторгуев отстранен из-за того, что в течение 12 месяцев трижды не предоставил информацию о своем местонахождении, из-за чего антидопинговые офицеры не смогли вовремя тестировать спортсмена.

Расторгуев является трехкратным чемпионом Европы по биатлону.

Дополнительная информация:

https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/the-cas-add-imposes-an-18-month-period-of-ineligibility-on-andrejs-rastorgujevs-latvia-following-3.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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