CAS дисквалифицировал трехкратного чемпиона Европы по биатлону Расторгуева за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал латвийского биатлониста Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.

33-летний спортсмен получил наказание в размере 18 месяцев дисквалификации. Срок отсчитывается с 11 марта 2021 года — момента, когда Расторгуев был отстранен от соревнований в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

11 марта сообщалось, что Расторгуев отстранен из-за того, что в течение 12 месяцев трижды не предоставил информацию о своем местонахождении, из-за чего антидопинговые офицеры не смогли вовремя тестировать спортсмена.

Расторгуев является трехкратным чемпионом Европы по биатлону.