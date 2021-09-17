CAS дисквалифицировал трехкратного чемпиона Европы по биатлону Расторгуева за нарушение антидопинговых правил
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал латвийского биатлониста Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.
33-летний спортсмен получил наказание в размере 18 месяцев дисквалификации. Срок отсчитывается с 11 марта 2021 года — момента, когда Расторгуев был отстранен от соревнований в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.
11 марта сообщалось, что Расторгуев отстранен из-за того, что в течение 12 месяцев трижды не предоставил информацию о своем местонахождении, из-за чего антидопинговые офицеры не смогли вовремя тестировать спортсмена.
Расторгуев является трехкратным чемпионом Европы по биатлону.
Дополнительная информация:
https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/the-cas-add-imposes-an-18-month-period-of-ineligibility-on-andrejs-rastorgujevs-latvia-following-3.html
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