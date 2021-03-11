Биатлониста Расторгуева отстранили от гонок за нарушение антидопинговых правил
18:03
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранен от участия в международных стартах за нарушение антидопинговых правил, сообщает 11 марта официальный сайт Biathlon Integrity Unit (BIU).
В течение 12 месяцев Расторгуев трижды не предоставил информацию о своем местонахождении, из-за чего антидопинговые офицеры не смогли вовремя тестировать спортсмена.
32-летний Расторгуев — обладатель трех золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.
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