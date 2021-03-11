Биатлониста Расторгуева отстранили от гонок за нарушение антидопинговых правил

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранен от участия в международных стартах за нарушение антидопинговых правил, сообщает 11 марта официальный сайт Biathlon Integrity Unit (BIU).

В течение 12 месяцев Расторгуев трижды не предоставил информацию о своем местонахождении, из-за чего антидопинговые офицеры не смогли вовремя тестировать спортсмена.

32-летний Расторгуев — обладатель трех золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.