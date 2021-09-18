Каминский рассказал о подготовке к Олимпиаде и роли Бабикова

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский в интервью RT рассказал о том, как и где планирует готовиться к сезону его группа, о роли, которую отводит Антону Бабикову и отборе на Олимпийские игры.

— Какие-то из стартов, запланированных у биатлонистов до начала Игр в Пекине, могут быть сорваны из-за карантинных требований?

— Это не совсем ко мне вопрос, хотя мы с тренерами тоже постоянно это обсуждаем. На сегодняшний день Международный союз биатлонистов (IBU) очень решительно настроен провести все соревнования, которые стоят в календаре с минимальными ограничениями. Главное, чтобы сами спортсмены не болели. У нас вся команда привита, поэтому больших проблем в этом плане я не вижу. Уже, думаю, не будет такого повального шквала заболеваний, как год назад.

— А какая роль в вашей группе отводится Бабикову?

— Для меня Бабиков — это прежде всего человек, который в любом состоянии способен пробежать эстафету. На последнем чемпионате мира в Антхольце было принято решение поставить в эстафету Халили, но я до сих пор уверен в том, что Бабиков пробежал бы не хуже. То есть у нас в лице Антона имеется железный эстафетчик, способный в любом состоянии показать качественную стрельбу. В эстафете это важно. На сегодняшний день Бабиков вообще находится в полном порядке в том, что касается работы. С позиции стрельбы является безусловным лидером, тащит ребят, заставляет их соревноваться с собой в скорострельности, в точности. Мы же постоянно проводим внутри группы и эстафеты, и дуэльную стрельбу. Кроме того, он делится своим опытом с молодыми ребятами.

— Удастся ли при этом Антону поднять скорость бега?

— Надеюсь на это. Сейчас рано делать какие-то прогнозы, но результаты всех тестов показывают позитивную динамику.

— Когда и как вы будете производить отбор на Олимпийские игры?

— Этот отбор должен быть закончен к 15 января, то есть последний из этапов Кубка мира, который может повлиять на наши решения, это этап в Рупольдинге. В основном будем ориентироваться на январские старты и на гонки, которые будут в конце декабря. А вот кто будет стартовать на первых этапах Кубка мира, пока вам не скажу. Какое-то количество спортсменов будет допущено к стартам без дополнительных отборов. Наши предложения по этому поводу будут вынесены на Исполком тренерского совета, а в Тюмени, где тренерский совет соберётся в полном составе, всё должно быть окончательно утверждено.