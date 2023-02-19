Дербушева выиграла большой масс-старт на последнем этапе Кубка России

Биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в большом масс-старте на последнем этапе Кубка России в Чайковском.

27-летняя российская спортсменка показала время 36 минут и 57,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место у Ирины Казакевич +30,3 (2 промаха). Третье место у Натальи Гербуловой +50,0 (3 промаха).

Кубок России. Финал

Женщины, большой масс-старт

Чайковский

1. Тамара Дербушева — 36.57,1 (0)

2. Ирина Казакевич — 30,3 (2)

3. Наталья Гербулова — 50,0 (3)

4. Наталия Шевченко — 54,4 (4)

5. Анастасия Егорова — 54,7 (4)

6. Виктория Сливко — 1.02,6 (3)

7. Лариса Куклина — 1.14,4 (2)

8. Анастасия Батманова — 1.32,9 (2)

9. Кристина Токарева — 1.58,4 (6)

10. Ксения Довгая — 2.03,2 (4)

11. Анна Григорьева — 2.09,9 (1)

12. Анастасия Гореева — 2.10,2 (6)

13. Екатерина Носкова — 2.35,8 (6)

14. Светлана Миронова — 2.38,7 (3)