Анна Гореева победила в общем зачете Кубка России по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла общий зачет Кубка России по биатлону сезона-2022/23. В активе спортсменки 543 очка и за счет большего количества побед на турнире она обошла Викторию Сливко.

Сегодня, 19 февраля, в масс-старте на заключительном этапе Кубка России Гореева заняла 12-е место. Победительницей гонки стала Тамара Дербушева, не допустившая промахов. Второй стала Ирина Казакевич, допустившая два промаха и уступившая лидеру 30,3 секунды. Тройку замкнула Наталья Гербулова.