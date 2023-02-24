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Поршнев: «Мой уровень на данный момент — Кубок IBU»

Биатлонист Поршнев рассказал, где бы он оказался, если бы завтра россиян допустили до международных стартов
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Никита Поршнев.
Фото Global Look Press

Биатлонист Никита Поршнев рассказал «СЭ», где бы он оказался, если бы завтра российских спортсменов допустили до международных стартов.

— На сколько процентов к сегодняшнему дню ты реализовал то, что наметил изначально?

— Настраивался на другой результат. Понимал, что в этом году конкуренция будет намного выше, потому что все сборники здесь бегают. Работу летом проделали хорошую. Думаю, что должно было быть еще лучше. Но оцениваю пока себя процентов на 60. Все равно достаточно стабильно выступаю. Только не по месту. Надо добавлять в лыжном ходе. Плюс чуть ухудшилась скорострельность. Это связано с общим самочувствием. Не могу подойти к рубежу своим темпом. Из-за этого начинаю долго ковыряться, так как не могу отдышаться и стрелять в своем режиме. Если буду отставать, то проигрыш станет на лыжне еще больше. Сейчас все это взаимосвязано.

— Если бы завтра нас допустили, думаешь, оказался бы в какой-нибудь из сборных: основной или резервной?

— Считаю, что в резервной на Кубке IBU должен был бы оказаться. Это мой уровень на данный момент. При хорошей стрельбе и без каких-то болезней я могу показывать хороший результат. На Кубке мира сложно бороться. Потому что даже при хорошей стрельбе у меня недостаточно хороший лыжный ход. Тренируемся. Надеюсь, что, так как в этом сезоне проведу много гонок, в следующем сезоне спрогрессирую, — сказал Поршнев «СЭ».

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Биатлон
Никита Поршнев
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