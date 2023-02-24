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Башкиров: «Вчера Бажин уверенно провел гонку именно в стрелковом плане»

Алина Савинова
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Тренер мужской сборной России Сергей Башкиров оценил победу российского биатлониста Кирилла Бажина в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске.

«Кирилл — большой молодец. Поздравляю его. Вчера он уверенно провел гонку именно в стрелковом плане. На двадцатке неизменное правило, что нужно хорошо бегать и хорошо стрелять. Когда стреляешь хорошо, понятно, что ты будешь высоко. Вчера не всем спортсменам удалось справиться со стрельбой. Кто больше акцентировался на прохождении дистанции, тому не хватило контроля на стрельбе», — цитирует Башкирова Metaratings.ru.

Второе место в индивидуальной гонке занял Ильназ Мухамедзянов. Третьим стал белорус Антон Смольский.

Источник: https://metaratings.ru/news/bashkirov-bazhin-uverenno-provyol-individualnuyu-gonku-v-strelkovom-plane-230521/
Биатлон
Сергей Башкиров
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