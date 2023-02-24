«Думаю, что могу еще до чего-то дорасти». Почему Поршнев не добрался до Олимпиады в Пекине

Четыре года назад его называли главной надеждой на Играх.

На этапе в Чайковском подводили итоги Кубка России и раздавали призы. В зачете индивидуальных гонок хрустальный глобус достался Никите Поршневу. Четыре года назад Никиту называли главной надеждой на Олимпиаде в Пекине.

В 2019-м после успешных гонок на Универсиаде в Красноярске его и Эдуарда Латыпова вызвали на чемпионат мира в Эстерсунд, откуда Поршнев привез эстафетную бронзу. Следующий сезон Никита провел на Кубке мира, где периодически показывал хорошие результаты. Однако после он выпал из основы и выше Кубка IBU не поднимался. О том, что пошло не так, Никита рассказал в интервью «СЭ».

Никита Поршнев. Фото Global Look Press

Если завтра допустят, то должен оказаться на Кубке IBU

— Тебе достался Малый глобус Кубка России в зачете индивидуальных гонок. Насколько для тебя значим этот трофей?

— Сезон непростой. Сейчас на каждом старте выступают все сильнейшие, поэтому любой трофей в этом году — это значимое событие. Других соревнований у нас просто нет. Индивидуальные гонки — это базовая дисциплина. Конечно, их было всего две. Хотелось бы больше. Но по двум гонкам вывели меня победителем. Я очень рад.

— Сложилось впечатление по результатам, что в индивидуалках у тебя получается лучше, чем в других дисциплинах. Согласен?

— Да. У меня средняя дистанционная скорость достаточно неплохая. Если быстро развиваю, то быстро закисаю. А если плавно вхожу в гонку, то могу достаточно долго работать в среднем темпе. Это больше подходит к затяжным гонкам. Хотя бывает так, что там, где от меня ждут результатов, получается по-другому. Я сам иногда жду от себя в индивидуалке, а показываю в спринте, допустим.

— Как в целом по всем дисциплинам по сезону?

— Сезон, повторюсь, непростой. До этого мы всю зиму готовились к одному старту — чемпионату мира или чемпионату Европы. Старались выходить на пик именно в это время. Сейчас же нужно показывать результат по всему сезону и бегать все гонки, чтобы набирать очки. У меня не было никогда столько гонок по сезону. В этом году много стартов, которые достаточно важные.

— Пики себе не намечал?

— Это в первую очередь домашний чемпионат России в Ханты-Мансийске, плюс здесь, в Ижевске. Опять же, так как стартов достаточно много и все надо бежать, ты не можешь ничего пропустить перед важными гонками и должен на них тоже выкладываться. Но это не только моя проблема, а всех ребят.

— Накопилась ли усталость от большого количества гонок?

— В первую очередь бывает, что подводит здоровье. В этом году пока все хорошо. Но результаты оставляют желать лучшего. Хочется бороться не за десятку, а за первую тройку. В данной конкуренции, как видно по протоколу, это тяжело получается. Не отчаиваемся. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Я раньше бегал гораздо меньше гонок. Сейчас выхожу на каждый старт, и он важен по-своему. Где-то надо за очки бороться, где-то за медали чемпионата России. Везде надо выкладываться на максимум. В общем-то, как и до этого.

— На сколько процентов к сегодняшнему дню ты реализовал то, что наметил изначально?

— Настраивался на другой результат. Понимал, что в этом году конкуренция будет намного выше, потому что все сборники здесь бегают. Работу летом проделали хорошую. Думаю, что должно было быть еще лучше. Но оцениваю пока себя процентов на 60. Все равно достаточно стабильно выступаю. Только не по месту. Надо добавлять в лыжном ходе. Плюс чуть ухудшилась скорострельность. Это связано с общим самочувствием. Не могу подойти к рубежу своим темпом. Из-за этого начинаю долго ковыряться, так как не могу отдышаться и стрелять в своем режиме. Если буду отставать, то проигрыш станет на лыжне еще больше. Сейчас все это взаимосвязано.

— Если бы завтра нас допустили, думаешь, оказался бы в какой-нибудь из сборных: основной или резервной?

— Считаю, что в резервной на Кубке IBU должен был бы оказаться. Это мой уровень на данный момент. При хорошей стрельбе и без каких-то болезней я могу показывать хороший результат. На Кубке мира сложно бороться. Потому что даже при хорошей стрельбе у меня недостаточно хороший лыжный ход. Тренируемся. Надеюсь, что, так как в этом сезоне проведу много гонок, в следующем сезоне спрогрессирую.

Никита Поршнев. Фото Global Look Press

Сделал полшага вперед, а остальные — два-три

— Четыре года назад тебя называли золотым активом, считали главной надеждой на Олимпиаде в Пекине. Говорили не просто так, были результаты. Помню, как вместе с Латыповым тебя забрали с универсиады на чемпионат мира, откуда ты, а не Эдик, уехал с медалью. Когда и где все пошло куда-то не туда?

— Сложно сказать. Скорее просто я не вырос с того времени. Топчусь на одном месте. Потому что ребята постепенно из юниоров выходили. Тот же Латыпов вырос в спортивных результатах, а я не сказать, что хуже стал, а остался на том же месте. С чем это связано, не знаю. Работу выполняю примерно одинаковую. Просто на каждого спортсмена она ложится по-разному. Кто-то прогрессирует раньше, кто-то позже. Надеюсь, что мой прогресс еще будет. Если говорить про отборы на Кубки мира в прошлом сезоне, то понимал, что могу бороться, но подбило здоровье. На Кубке IBU уже понимал, что мой поезд ушел. Хотя на отборах выглядел неплохо и почти отобрался на Кубок мира.

— Не ударили по тебе авансы, которые выдавали?

— Нет. Мы все здесь реалисты. Понимал, на что способен. Я только вышел из юниоров и показывал достаточно неплохой ход и результаты по мужчинам. Сам от себя ждал того, чтобы дальше прогрессировать. Однако мой прогресс немножко замедлился. Работал со многими тренерами. Не могу никого винить. Но пока сдвинуться не получилось с той точки, на которой был три-четыре года назад. Хотя на себя смотрю и вижу, что все равно становлюсь лучше. Просто другие стали еще лучше. То есть я сделал полшага вперед, а остальные — два-три. Конечно, я расстроился. Но сильного разочарования от непопадания на Олимпиаду не было. Все происходило постепенно. Я каждый раз был где-то рядом с основной сборной, но не был никогда лидером. Поэтому примерно понимал, что если не буду сейчас побеждать, то меня вряд ли будет кто-то рассматривать на Олимпиады и главные старты. Я не молодею. Есть более талантливые и сильные ребята, которых надо туда возить и ждать от них какого-то прогресса.

— Сказал, что поработал с разными тренерами. Почему к этому сезону готовился на самоподготовке? Что не подошло в группе Каминского?

— Нет, с Юрием Михайловичем мы в хороших отношениях. Сейчас он по-прежнему мне подсказывает, всегда узнает, как у меня дела и самочувствие. Я такой спортсмен, которому нужен индивидуальный подход. Мне кажется, что мой личный тренер Сергей Иванович Белозеров, который взял меня еще с юношей, больше всех знает меня. Рассчитываем, что он подберет под меня еще более грамотный план. Сезоны проходили по-разному. Бывало, что тренировались меньше, чем надо, бывало, что больше. Это приводило к тому, что результат не рос. Сейчас работаю в региональной команде с личным тренером. Есть позитивные моменты. Конечно, на Кубке России сравнивать тяжело. Думаю, что еще пару лет с Белозеровым поработаем — и будет ясно, прогрессирую я или нет.

У нас есть возрастные спортсмены, которые еще бегают: Бабиков, Пащенко. Они еще стремятся показать результат. Мне 26 лет. Думаю, что могу еще до чего-то дорасти. Сам этого жду. В данный момент доверяю Сергею Ивановичу. Пока меня все устраивает. Он тоже ждет результаты лучше. Главное — верить и работать. Другие же тоже не из библиотеки выходят. Тоже тренируются, тоже прогрессируют. Надо понимать талантливость спортсмена. Я могу пробежать три часа на лыжах, и Латыпов три часа. Но он получит один эффект от этой работы, а я совсем другой. Нагрузка на всех ложится по-разному. Если один прогрессирует, то нельзя сказать, что второй не прогрессирует. Может, он меньше прогрессирует или позже спрогрессирует. По крайней мере, я в это верю, что мой прогресс еще будет.

— Мне кажется, что тебя подбил ковид в 2020-м. До этого были более ровные и успешные сезоны, выступал на Кубке мира и периодически показывал хорошие результаты. Согласен?

— Да. Как и у всех спортсменов, камнем преткновения является здоровье. Возможно, у меня в большей степени с ним связано, потому что сразу после пика формы начинается спад, потому что заболеваю. С ковидом получилась такая же ситуация. Достаточно долго болел. По ощущениям не могу сказать, что сейчас он меня как-то тормозит. Но в любом случае ничего от этого хорошего нет. Понятно, что любой спортсмен, который болеет, будет двигаться не вперед, а назад. У меня это происходило гораздо чаще. В этом году реже стал болеть. Возможно, начал просыпаться иммунитет. Будем стараться натренировать то, что растерял. Хотя, опять же, это никому не мешало. Если Серохвостов сильный и талантливый, то он болеет и бежит на достаточно хорошем уровне. Ковид — это, конечно, плохо. Я 35 дней болел с температурой и не тренировался. Это было в начале сезона. Конечно, он выбил. Но после я пропускал много стартов и готовился к отдельным соревнованиям, где выступал неплохо. Сейчас ситуация другая. Я с начала сезона бегаю все гонки и не собираюсь дальше пропускать. Хочу набрать больше соревновательной практики, потом хорошо восстановиться и уйти в следующий сезон, понимая, какие у меня были гонки: где пик, где спад. До этого базы такой особо не было, так как пропускал достаточно много. На Кубке мира только отбегал сезон. Но там была другая температура, другие соперники. Все по-другому. Да и я был помоложе, и все смотрели на меня в другом ключе, был перспективным. Сейчас понимаю, что, повторюсь, не молодею и есть более талантливые молодые спортсмены. Надеюсь, что еще будет пик.

— Тогда, после ковида, тебя авансом взяли на Кубок IBU. Не думаешь, что это было зря? Что Белозеров, который был тогда тренером резервной сборной, сделал тебе медвежью услугу?

— Когда ты готовишься весь сезон, тренер понимает потенциал, который ты можешь показывать. А то, что в какой-то момент у тебя что-то не получилось, это не повод на тебе ставить крест. Думаю, что в той ситуации было так. Если честно, не помню, как все происходило тогда, после ковида. Возможно, брали авансом, но чтобы я за это не отвечал и показывал плохие результаты, такого вспомнить точно не могу.

Никита Поршнев. Фото Global Look Press

Жена пока не планирует возвращаться в биатлон

— Прошлым летом у тебя произошло важное событие — родился ребенок. Как-то тебя изменило отцовство?

— Конечно, очень доволен. Когда звонишь и видишь эту маленькую улыбку, то, как бы ни прошел старт, какой бы плохой день ни был, просто забываешь обо всем. Хочется видеться чаще с семьей. Такая работа у нас. То, что нет международных стартов, есть положительный момент, что можешь больше видеться с семьей.

— Как часто видитесь?

— Достаточно часто по сравнению с тем, что было раньше. Тогда по два-три месяца не бывал дома. Сейчас раз в месяц сто процентов это происходит. Думаю, что бывает даже чаще. Они были со мной на вкатке вместе, сейчас на чемпионат России в Ханты-Мансийск приедут.

— Они разве не там находятся?

— Мы живем в Саратове. Приедут в Ханты. Настя вообще родом оттуда, а я давно уже выступаю за Югру. Это тоже наш дом, и приятно там находиться. Поэтому Настя (Поршнева, в девичестве Морозова. - Прим. «СЭ») прилетит туда с дочерью, и будем вместе тренироваться.

— У тебя какие обязанности как отца?

— Учусь. Настя мне подсказывает. Первое время не понимал, как подмыть, как памперс поменять. Это потом быстренько приходит. Никогда не боялся этого всего, все это делаю. Настя мне полностью в этом плане доверяет. С ребенком достаточно долго провожу время, когда дома. Могу сам все организовать, помыть, подкормить. Все заботы, которые на ней, когда меня нет дома, я стараюсь на себя переложить. Смена вида деятельности — это тоже отдых. В любом случае я хочу быть причастным. Хочу помогать, хочу проводить с ней время. Потом живешь на сборе и вспоминаешь каждую минуту, проведенную вместе. Ждешь, когда соревнования закончатся и снова полетишь домой.

— С Настей будете тренироваться в Ханты-Мансийске. На какой стадии ее возвращение в биатлон?

— У нее сейчас более поддерживающий режим. Не сказать, что готовится к каким-то стартам. Пока говорить о том, будет она возвращаться или нет, сложно. Ребенок очень маленький. У нас не с кем с ним сидеть. Все бабушки и дедушки работают. С собой возить на сборы тоже достаточно проблематично. И Настя хочет быть постоянно с дочерью. Поэтому у нас нет обсуждения, чтобы оставить дочь и поехать на соревнования.

— Кто-то говорил, что она чуть ли не к чемпионату России вернется. Не ждать?

— Нет, там она не выступит. Просто приедет, чтобы посмотреть. А там уже сама скажет, какие у нее планы.

— Нет желания с ней сингл-микст пробежать за Ханты-Мансийск?

— Да, было бы интересно. Но, опять же, все будет зависеть от ее самочувствия. Все равно дочь на первом месте. Ей надо заниматься.

— Как ты будешь заканчивать сезон? Спортсмены группы Истомина поедут на лыжный чемпионат России. У тебя таких мыслей нет?

— Я никогда не горел желанием. Мне надо сначала здесь своих соперников победить в лыжном ходе, а потом равняться на лыжников. Понимаю, что ход — это не моя сильная сторона. У меня желание есть бороться только в марафонах. Регулярно выступаю на Югорском марафоне. В этом году, надеюсь, тоже побегу. У нас сезон достаточно плотный. И в Увате побегу биатлонный марафон. Поэтому если здоровье позволит, то там побегу.