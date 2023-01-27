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27 января, 16:45

Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анна Сола.
Фото Global Look Press

Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», как она восприняла новости об отстранении сборных России и Белоруссии от международных соревнований.

— Поначалу было непонятное чувство. Хотелось разобраться. Не было ясности, что и как будет дальше. После пришла мысль: «Зачем лезть туда и обсуждать эту тему, на которую ты никак не можешь повлиять?» Задача — выступать там, где нам можно выступать. Но при этом принимать правильные решения.

Понятно, что сейчас такое время. Не может быть так, как было до этого. Очень скучаю по тем временам. Смотрю Кубки мира и очень скучаю по людям, которые там выступают, по той атмосфере. Но нам нужно время, чтобы туда вернуться.

Я понимаю, почему у них такая позиция, почему нас отстраняют. Справедливо это или нет? Не мне судить. Я на это уже не повлияю. Конечно, несправедливо. Но есть понимание, почему они это сделали, — сказала Сола «СЭ».

Анна Сола. «Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона

Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Анна Сола
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