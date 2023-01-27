Сливко — о спринте на Кубке Содружества: «Запишу себе гонку в актив и думаю, что скоро мои ноли вернутся»

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала четвертое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Я довольна, что отставание было не таким большим, как на прошлом этапе. Я запишу себе гонку в актив и думаю, что скоро мои ноли вернутся. На стойке я не могу сказать, в чем проблема. Наверное, задерживаю, перецеливаю. Думаю, что скоро справлюсь с этой проблемой.

Андрей Викторович Падин дает советы, но не хочу их раскрывать, потому что они касаются лично меня. Он меня хорошо знает и понимает, что мне сказать в любой ситуации. Главное, что он меня поддерживает и верит, что все будет хорошо», — цитирует Сливко Metaratinbgs.ru.

В общем зачете Кубка Содружества биатлонистка идет на шестой позиции.