Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

27 января, 17:15

Лыжный спонсор, который приостановил контракт с Большуновым, продолжает сотрудничать с белорусской биатлонисткой Солой

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анна Сола.
Фото Global Look Press

Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», что, несмотря на международные санкции, продолжает сотрудничество с производителем лыж Rossignol.

В марте прошлого года эта компания объявила о приостановке контракта с российским лыжником Александром Большуновым.

— Заметил, что на фотографии с трассы в ваших соцсетях вы отметили лыжи Rossignol. Вы с ними продолжаете сотрудничать? Просто именно эта компания приостановила контракт с Большуновым.

— Мы с ними очень хорошо общаемся, контракт продолжается. Недавно присылали вещи и ботинки. Хотели отправить лыжи, но я сама отказалась. Сказала, что лучше в следующем году. Хотя они настойчиво их предлагали. Говорили, что лыжи для вас есть, как нам их к вам отправить, — сказала Сола «СЭ».

Анна Сола. «Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона

Александр Большунов
Анна Сола
6
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»

Анна Сола рассказала о возобновлении карьеры
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости