Лыжный спонсор, который приостановил контракт с Большуновым, продолжает сотрудничать с белорусской биатлонисткой Солой

Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», что, несмотря на международные санкции, продолжает сотрудничество с производителем лыж Rossignol.

В марте прошлого года эта компания объявила о приостановке контракта с российским лыжником Александром Большуновым.

— Заметил, что на фотографии с трассы в ваших соцсетях вы отметили лыжи Rossignol. Вы с ними продолжаете сотрудничать? Просто именно эта компания приостановила контракт с Большуновым.

— Мы с ними очень хорошо общаемся, контракт продолжается. Недавно присылали вещи и ботинки. Хотели отправить лыжи, но я сама отказалась. Сказала, что лучше в следующем году. Хотя они настойчиво их предлагали. Говорили, что лыжи для вас есть, как нам их к вам отправить, — сказала Сола «СЭ».