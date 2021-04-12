Белорусская биатлонистка Алимбекова опубликовала фото в халате с подружками

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова на своей странице в Instagram 11 апреля опубликовала новое фото.

На снимке 25-летняя спортсменка вместе с подружками позирует на кровати в белых халатах.

«На свете есть люди, которых ты просто любишь. Просто так. Не за что-то. Тебе хорошо от одной мысли, что они существуют. И здорово чувствовать, что они тебя тоже любят. Просто так. Пусть у каждого из нас рядом будут такие друзья, которые не из-за денег, подарков, будут готовы помочь в трудной ситуации и обязательно порадуются твоему успеху! Мне в этой жизни несказанно повезло с этим, дружба с детского садика», — подписала публикацию Алимбекова.

В сезоне-2020/21 Алимбекова заняла седьмое место в общем зачете Кубка мира.