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Губерниев поздравил биатлониста Поршнева с третьим местом на Югорском лыжном марафоне

13:17
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Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил биатлониста Никиту Поршнева с третьим местом на Югорском лыжном марафоне.

«Очень рад за биатлониста Никиту Поршнева! Третий на Югорском марафоне, где выиграл Большунов! Поршневу и его супруге здоровья, в ребят очень верю и жду побед в олимпийском сезоне! Вперед, Никитос!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Победителем Югорского лыжного марафона стал Александр Большунов, вторым к финишу пришел Рауль Шакризянов.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2056

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