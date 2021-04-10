Губерниев поздравил биатлониста Поршнева с третьим местом на Югорском лыжном марафоне

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил биатлониста Никиту Поршнева с третьим местом на Югорском лыжном марафоне.

«Очень рад за биатлониста Никиту Поршнева! Третий на Югорском марафоне, где выиграл Большунов! Поршневу и его супруге здоровья, в ребят очень верю и жду побед в олимпийском сезоне! Вперед, Никитос!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Победителем Югорского лыжного марафона стал Александр Большунов, вторым к финишу пришел Рауль Шакризянов.