Международный союз биатлонистов все еще не одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов сообщил, что все еще рассматривает запрос о переходе российских биатлонистов Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии.

«Мы получили официальные запросы и в настоящее время проверяем их на соответствие с принципами, которые изложены в конституции IBU», — передает сообшение IBU ТАСС.

24-летняя Ушкина сообщила о том, что хочет выступать за сборную Румынии в 2020 году. 25-летний Шамаев несколько дней назад получил гражданство Румынии и также готов выступать за национальную команду страны.