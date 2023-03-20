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Бе заработал рекордные для биатлона 477 тысяч евро призовых за сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, выигравший 19 из 25 индивидуальных гонок в сезоне, установил новый рекорд по заработанным призовым, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, премиальные 29-летнего норвежца составили 477 тысяч евро до вычета налогов. Ранее ни один спортсмен не зарабатывал свыше 400 тысяч за один сезон.

Среди женщин лучший результат у победительницы общего зачета и обладателя двух Малых хрустальных глобусов Жюлии Симон — 306 тысяч евро до вычета налогов. В прошлом году лучшей стала Марте Улсбю-Ройселланд — 284 тысяч евро. В прошлом году не было чемпионата мира, а за Олимпийские игры — 2022 спортсмены не получили призовых.

Отмечается, что в статистике также были учтены бонусы, которые спортсмены получили за выход на гонку в красных и желтых майках лидера (1000 евро за гонку).

Источник: https://metaratings.ru/news/iokhannes-byo-zarabotal-rekordnye-477-tysyach-evro-prizovykh-za-sezon-237000/
Биатлон
Йоханнес Бе
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