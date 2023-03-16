Резцова: «Кристина вот-вот должна родить второго. Я возвращалась дважды после родов»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала продолжит ли ее дочь Кристина карьеру после родов.

— А ваша вторая дочь Кристина Резцова, которая приостановила карьеру, вернется?

— Кристина вот-вот должна родить второго. Еще одну девочку. Как будет у нее — тоже никто не знает. Самое главное, пусть родит.

— Вы ведь дважды возвращались после родов. После рождения Дарьи, а потом и Кристины?

— Да, конечно. Для меня не было никаких противопоказаний. Я после вторых родов вернулась и добилась еще большего, чем до рождения Кристюши. А Кристина — это мой клон.

— Сейчас все обсуждают — ехать на Олимпиаду без флага, или не ехать?

— Вообще неизвестно, что произойдет до Олимпиады. Я не знаю, что это будет. Хотелось бы...

— А есть смысл вашим девочкам возвращаться без Олимпиады?

— И Даша, и Кристина сделали многое в спорте. И бросить на полпути — так не бывает. Они вернутся в большой спорт. Я бы вернулась.

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