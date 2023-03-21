Губерниев отреагировал на желание Ягудина принять участие в биатлонной гонке

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина о желании принять участие в биатлонной гонке.

«Он талантливый человек. Безо всякого сомнения, сможет принять участие в биатлонной гонке, пройдя предварительный инструктаж. Ягудин на все способен! Мы с ним еще в двойке парной погребем и произведем фурор на соревнованиях по гребле академической. Вперед, Леха!» — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

43-летний Ягудин является олимпийским чемпионом по фигурному катанию, а также четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.