Анастасия Халиуллина пока не знает результаты второго теста на коронавирус

Чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина сообщила, что пока не знает результаты второго теста на коронавирус. Ранее «СЭ» эту информацию подтвердил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

— Я не знаю результаты второго теста, извините, но вся информация идет не от меня, — написала спортсменка в Instagram. — Врач при утреннем обходе также сообщил, что не знает результаты анализов.

Я вот сижу, сама так же жду информацию и читаю книжечку.

В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте