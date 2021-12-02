Александр Тихонов: «При мне был золотой век российского биатлона, а сейчас все в дерьме»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов оценил ситуацию в российском биатлоне.

«А что оценивать? Латыпова? Как он не туда пошел? Он просто ошибся, это его вина. Я, будучи биатлонистом и президентом собирался с наставниками и командой. У нас был план по прохождению трассы, все кругом объяснялось, кто и где стоит. Также всегда был сопровождающий, чтобы Гараничев не забыл палки, а Эдуард твердо изучил трассу. Они же катались и тренировались. Это не самое страшное», — приводит слова Тихонова Betonmobile.ru.

По его словам, идеология в российском биатлоне потеряна.

«Самое страшное в российском биатлоне, что мы все время что-то ищем. Почему самый популярный вид спорта России в таком дерьме? Почему нет закона о допинге? В каждую отрасль приходят какие-то непонятные щенки. Мы не имеем своих тренеров. Я раньше близко никого не подпускал, у меня всегда работали бывшие биатлонисты и мастера спорта. А сейчас мы ничего не слышим от Майгурова и Пака. При мне был золотой век российского биатлона, а сейчас все в дерьме. Мы были лучшими, немцы — вторые, норвежцы — третьи», — сказал он.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, стартует второй этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).