Биатлонистка Дербушева сможет выступить в спринте на Кубке IBU
Биатлонистка Тамара Дербушева сможет принять участие в спринте на Кубке IBU, сообщает пресс-служба СБР.
«При одобрении врачей Тамара Дербушева может принять участие во втором этапе Кубка IBU, который проходит в норвежском Шушене. Ожидается, что срок карантина российской спортсменки истечет в пятницу, 3 декабря, что может позволить ей выйти на старт спринтерской гонки у женщин.
В настоящий момент Тамара чувствует себя хорошо. Она вернулась к тренировкам, насколько это возможно в условиях изоляции», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Дербушева была помещена на карантин из-за положительного теста на коронавирус.
В Идре (Швеция) россиянка была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды. Ее тест на ковид, сданный накануне переезда в Норвегию, был отрицательным.
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