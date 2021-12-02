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Биатлонистка Дербушева сможет выступить в спринте на Кубке IBU

16:14
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Биатлонистка Тамара Дербушева сможет принять участие в спринте на Кубке IBU, сообщает пресс-служба СБР.

«При одобрении врачей Тамара Дербушева может принять участие во втором этапе Кубка IBU, который проходит в норвежском Шушене. Ожидается, что срок карантина российской спортсменки истечет в пятницу, 3 декабря, что может позволить ей выйти на старт спринтерской гонки у женщин.

В настоящий момент Тамара чувствует себя хорошо. Она вернулась к тренировкам, насколько это возможно в условиях изоляции», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Дербушева была помещена на карантин из-за положительного теста на коронавирус.

В Идре (Швеция) россиянка была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды. Ее тест на ковид, сданный накануне переезда в Норвегию, был отрицательным.

Дополнительная информация:

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Екатерина Савостина все материалы автора

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