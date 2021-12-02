Иванов и Сливко победили в суперспринтах на втором этапе Кубка России

Биатлонисты Дмитрий Иванов и Виктория Сливко выиграли суперспринты на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

В троку призеров у мужчин также вошли Дмитрий Иванов и Максим Цветков. У женщин на пьедестали оказались Анна Никулина и Анна Григорьева.

Ханты-Мансийск

Кубок России

Второй этап

Суперспринт

Мужчины

1. Дмитрий Иванов — 19.11,4 (2+0)

2. Максим Цветков — 3,4 (2+0)

3. Роман Сурнев — 5,1 (2+0)

4. Илья Гаврилов — 5,7 (4+0)

5. Михаил Бурундуков — 17,5 (1+0)

6. Вадим Филимонов — 19,7 (2+0)

7. Ярослав Костюков — 21,4 (1+0)

8. Рустам Каюмов — 31,9 (5+0)

9. Денис Таштимеров — 34,4 (2+0)

10. Семен Сучилов — 43,2 (4+0)...

14. Андрей Вьюхин — 54,4 (7+0)...

17. Михаил Первушин — 57,8 (5+0)

Женщины

1. Виктория Сливко — 23.14,1 (1)

2. Анна Никулина — 7,8 (2)

3. Анна Григорьева — 13,4 (1)

4. Анастасия Егорова — 20,2 (2)

5. Вероника Долгова — 25,2 (1)

6. Ольга Мощенкова — 28,1 (1)

7. Маргарита Васильева — 31,8 (3)

8. Алина Гилева — 41,8 (0)

9. Кристина Дюпина — 47,1 (2)

10. Софья Ленькова — 48,1 (3)