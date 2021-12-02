Иванов и Сливко победили в суперспринтах на втором этапе Кубка России
Биатлонисты Дмитрий Иванов и Виктория Сливко выиграли суперспринты на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
В троку призеров у мужчин также вошли Дмитрий Иванов и Максим Цветков. У женщин на пьедестали оказались Анна Никулина и Анна Григорьева.
Ханты-Мансийск
Кубок России
Второй этап
Суперспринт
Мужчины
1. Дмитрий Иванов — 19.11,4 (2+0)
2. Максим Цветков — 3,4 (2+0)
3. Роман Сурнев — 5,1 (2+0)
4. Илья Гаврилов — 5,7 (4+0)
5. Михаил Бурундуков — 17,5 (1+0)
6. Вадим Филимонов — 19,7 (2+0)
7. Ярослав Костюков — 21,4 (1+0)
8. Рустам Каюмов — 31,9 (5+0)
9. Денис Таштимеров — 34,4 (2+0)
10. Семен Сучилов — 43,2 (4+0)...
14. Андрей Вьюхин — 54,4 (7+0)...
17. Михаил Первушин — 57,8 (5+0)
Женщины
1. Виктория Сливко — 23.14,1 (1)
2. Анна Никулина — 7,8 (2)
3. Анна Григорьева — 13,4 (1)
4. Анастасия Егорова — 20,2 (2)
5. Вероника Долгова — 25,2 (1)
6. Ольга Мощенкова — 28,1 (1)
7. Маргарита Васильева — 31,8 (3)
8. Алина Гилева — 41,8 (0)
9. Кристина Дюпина — 47,1 (2)
10. Софья Ленькова — 48,1 (3)
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