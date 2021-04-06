Екатерина Аввакумова выступала за сборные России, Кореи, пыталась перейти в команду Сербии, но на Играх в Пекине будет представлять азиатскую страну

Аввакумова — один из классических примеров, когда смена страны благотворно сказывается на спортивной форме. Экс-россиянка за Корею попадала в топ-6 чемпионата мира и уверенно выступала на кубковых этапах. Правда, прошедший сезон Екатерина вряд ли может записать себе в актив. Лучшее место на чемпионате мира в Поклюке — 28-е в индивидуальной гонке. Возможно, сказалась неразбериха со спортивным гражданством. Аввакумова пыталась уйти из Кореи в сборную Сербии, но из-за новых и более строгих правил Международного союза биатлонистов вынуждена была вернуться назад.

Мы столько тусуемся на разных высотах, что организму уже по фигу

— Почему не получилось на чемпионате мира?

— Конечно, нельзя показывать такие плохие результаты на главном старте сезона. Сказалось, что я немного приболела перед самим чемпионатом. Из-за этого не сделала нужной работы на тренировках и подошла к турниру в не самом лучшем состоянии. Плюс, по ходу сезона у меня были проблемы с ногами. Их ужасно сводило, затекала надкостница. И буквально после первого круга я становилась абсолютно беспомощной и безнадежной. Особенно на трассах с поворотами, как раз как в Поклюке. Я просто не могу контролировать ноги на спусках и теряю там очень много.

— Как вы готовились к турниру?

— В австрийском Рамзау, там у корейцев что-то вроде штаб-квартиры. После каждого триместра мы на перерыв возвращаемся туда.

— Вся российская команда жаловалась, что пришлось перед Поклюкой тренироваться на высоте. И поэтому не получилось выйти на пик формы. Что думаете?

— Я по этому поводу последнее время вообще не парюсь. Мы по ходу Кубка мира столько тусуемся на разных высотах, постоянно туда-сюда переезжаем... Мне кажется, организму уже по фигу. Тем более если перед чемпионатом было время пожить на высоте и адаптироваться.

— Как изменился корейский биатлон после домашней Олимпиады? Судя по тому, что оттуда ушли иностранные тренеры, — заметно.

— Конечно, финансирование урезали. Но при этом у команды есть все необходимое. Оружие, патроны — а что еще нужно? Я пока никаких проблем не ощутила. Возможно, потому что летом тренировалась самостоятельно, а к команде присоединилась только перед вкаткой. Летом сборы были запрещены из-за коронавируса, все спортсмены готовились по своим клубам.

В отпуске чиллю по полной программе

— Почему все-таки после того, как IBU не разрешил вам принять гражданство Сербии, вы решили вернуться в корейскую сборную?

— У меня были два варианта: Корея или Россия. Но Россия вообще ни разу не вариант. Во-первых, там надо было заново оформлять все бумаги по переходу, и это заняло бы неизвестно сколько времени. А во-вторых, биатлон в России — это вообще какой-то отдельный вид спорта. Здесь у меня совершенно не было мотивации. Мне ничего не хотелось. Поэтому и решила вернуться в Корею, и пока что не жалею.

— Межсезонье проводите тоже в Корее?

— Нет, конечно. Уже традиционно каждое межсезонье я отправляюсь на свою родину в Великий Устюг. Там я пару недель спокойно закатываюсь на лыжах, хожу в баню чуть ли не каждый день, общаюсь с родителями и родственниками. В общем, чиллю по полной программе. После этого я поеду в небольшой трип по близлежащим городам — Вологда и окрестности. Буду встречаться с многочисленными друзьями и родственниками. Потом поеду в Питер, хочу там освоить одну профессию в сфере бьюти-индустрии. Это не какой-то бизнес-план, просто для себя. Ну и потом хочу поехать на морюшко — лежать на пляже пузом кверху и ползать по горам, если они будут.

— Какие планы на подготовку к олимпийскому сезону?

— Она начнется примерно в середине мая. Нужно будет возвращаться в Корею и приступать к тренировкам. Правда, в каком формате будет строиться подготовка и под чьим руководством — пока не понимаю. Ясности здесь еще нет...