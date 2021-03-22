Женщины потеряли квоту, Логинов ушел в тень. Мрачные итоги биатлонного сезона-2021

Вместе с тем обозреватель «СЭ» убежден: старшие тренеры должны остаться.

— Этот сезон мог бы описать только матерным словом, — отшутился старший тренер мужской сборной Юрий Каминский. Вероятно, он имел в виду то самое слово, которым охарактеризовала Татьяна Акимова свою стрельбу по ходу чемпионата мира-2017.

Что сказала Акимова после третьего промаха? pic.twitter.com/DiUbEySHSG — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 17, 2017

Если смотреть чисто на статистику, то песца действительно увидеть очень легко. Наша женская сборная потеряла максимальную квоту на следующий сезон, а ни одной из девушек за десять этапов Кубка мира и чемпионат мира не удалось ни разу заехать в призы в личных гонках.

Параллельно с этим по ходу сезона был установлен, возможно, вечный рекорд. Точнее, антирекорд. 43 гонки подряд сборная России не могла попасть на подиум.

Еще из безусловно грустного — жуткий регресс Александра Логинова. Два сезона назад он был вторым в итоговом тотале Кубка мира, в прошлом году — седьмым, а теперь — 17-й. На главном старте сезона, чемпионате мира, у Александра также не получилось ничего.

С чем это связано?

Логинов, как и Елисеев, готовился к сезону самостоятельно. Матвей, к слову, год назад был 15-м в общем зачете Кубка мира, теперь 21-й. Оба делают шаги в обратном направлении. Причем самое грустное в том, что никто толком не знает, как именно они тренировались. Елисеев до сих пор скрывает своего тренера, а Логинов даже планы никому не показывает. Включая Каминского. Фактически он в сборной сам по себе. Самостоятельно решает, сколько и как ему тренироваться. И вряд ли такое особое положение способствует хорошей атмосфере.

В общем-то, исчерпывающе описала ситуацию в основной команде юниорка Анастасия Гореева, приехавшая на финал Кубка мира в Эстерсунде.

— В резервной команде все дружно хорошо общаются, а здесь все ходят по одному, — заметила спортсменка.

На мой взгляд, в этом одна из главных проблем сборной. У нас не команда, а сбор отдельных людей. Вспомните кадры с последнего в сезоне мужского масс-старта. Норвежки и француженки, отбежав финальную гонку, болели за своих товарищей по мужской сборной — стояли на тяжелых подъемах и кричали, подбадривали. Наших я не увидел.

Показательны рассуждения Светланы Мироновой.

— По ходу сезона тренировок с ним не было, только в летней подготовке, — рассказывала она в эфире «Матч ТВ», когда ее спросили про роль Алексея Волкова в команде. — Мы больше сами по себе, все, наверное, имеют опыт, как нужно работать в сезоне. У нас тренер по стрельбе — это человек, который помогает пристреляться. Мне интересно наблюдать за норвежцами. На пристрелке тренеры всегда им подсказывают что-то базово: смотри в диоптр, по свету, пальцем работай. У нас этого нет. Промазал — ну ладно, промазал.

В мужской сборной — вообще солянка. Вот босс, по идее, Каминский. Но мы уже упомянули про Логинова с Елисеевым, которые в свободном плавании. На своей волне Евгений Гараничев. В группе Егора Сорина готовился Карим Халили. По сути, полноценно знаменитый лыжный тренер работал с Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым. В итоге первый достиг заметного прогресса, а второго подкосил коронавирус. Но как Каминскому отчитываться за результаты всей мужской сборной — ума не приложу.

Тренерский совет состоится 2 апреля. По ходу чемпионата России в Ханты-Мансийске. Именно там прозвучат отчеты специалистов, по результатам которых, по идее, и будет решена судьба тренерского штаба на следующий сезон.

Шашилов и Каминский должны вести команды к Олимпиаде

Мое твердое убеждение: оба старших тренера должны продолжить работу. Потому что нашему биатлону пора бы уже придерживаться какой-то одной понятной линии, а не менять направление каждый сезон.

Следующий сезон — олимпийский. Это не повод для экспериментов. Пробовать какие-то новые методики поздно. Хотя попробовали уже, наверное, все. Наоборот, логичнее наделить нынешних тренеров нормальными полномочиями. Чтобы они не просто назывались старшими, а были таковыми по факту. Чтобы именно они принимали все решения — или, по крайней мере, за ними было последнее слово. Тогда будет понятно, кому нести ответственность. Потому что сейчас — коллективная безответственность. Все провалы нынешнего сезона размазываются между большим количеством людей, но ни один из них, уверен, не считает виноватым себя.

При Каминском здорово добавил Латыпов. Год назад Эдуард не входил даже в 50 лучших биатлонистов мира, а теперь — 18-й в общем зачете. Если он продолжит добавлять, то к Пекину-2022 может подойти не только железным финишером эстафеты, но и претендентом на личную медаль.

Шашилов совершенно точно может быть доволен прогрессом Кайшевой. У Ульяны пока личных подиумов нет, но, если вспомнить, что годом ранее она за весь сезон в Кубке мира пробежала одну гонку и заняла там 86-е место, ее нынешнее 20-е место в тотале впечатляет.

Понятно, что на фоне сумасшедшего дебюта Легрейда, прорыва белорусок Динары Алимбековой и Анны Солы, подвигов австрийки Лизы Терезы Хаузер и шведа Мартина Понсилуомы на чемпионате мира все это — очень и очень локальные достижения.

Но таков сейчас уровень нашего биатлона. И единственный способ что-то изменить — это не продолжать ломать все из сезона в сезон в надежде на чудо в следующем, а начать хотя бы что-то строить.

Да, на данный момент звезд у нас нет. Но хорошо бы слепить из добротных биатлонистов команду. В конце концов, в Пекине именно эстафеты — наш главный капитал. Даже в нынешнем провальном сезоне в этом виде программы побеждали женщины, было золото в миксте, а мужчины принесли сборной единственную медаль на ЧМ. И если вместо перетягиваний одеяла на себя удастся объединить усилия, то в Китае без медали, а то и нескольких, наша биатлонная команда не останется.

Кубок мира

Мужчины

Общий зачет

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1052

2. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) — 1039

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 930

4. Тарьей Бе (Норвегия) — 893

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 843

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 817

17. Александр Логинов (Россия) — 541

18. Эдуард Латыпов (Россия) — 491

21. Матвей Елисеев (Россия) — 459

27. Евгений Гараничев (Россия) — 260

46. Карим Халили (Россия) — 111

70. Кирилл Стрельцов (Россия) — 25

76. Антон Бабиков (Россия) — 21

93. Семен Сучилов (Россия) — 5

94. Петр Пащенко (Россия) — 4



Спринт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 359

2. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) — 319

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 318

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 312

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 307

6. Кентен Фийон Майе (Франция) — 302

16. Эдуард Латыпов (Россия) — 177

21. Матвей Елисеев (Россия) — 159

22. Александр Логинов (Россия) — 158

32. Евгений Гараничев (Россия) — 85

57. Карим Халили (Россия) — 28

58. Кирилл Стрельцов (Россия) — 25

78. Антон Бабиков (Россия) — 7

80. Семен Сучилов (Россия) — 5



Гонка преследования

1. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) — 306

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — 306

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 286

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 286

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 253

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 249

18. Матвей Елисеев (Россия) — 142

19. Александр Логинов (Россия) — 141

21. Эдуард Латыпов (Россия) — 136

27. Евгений Гараничев (Россия) — 81

52. Карим Халили (Россия) — 24

62. Антон Бабиков (Россия) — 14



Масс-старт

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 184

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — 180

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 165

4. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) — 161

5. Арнд Пайффер (Германия) — 159

6. Яков Фак (Словения) — 149

16. Эдуард Латыпов (Россия) — 118

18. Матвей Елисеев (Россия) — 109

20. Александр Логинов (Россия) — 85

29. Евгений Гараничев (Россия) — 42

37. Карим Халили (Россия) — 21



Кубок наций

1. Норвегия — 8061

2. Франция — 7298

3. Германия — 6978

4. Россия — 6833

5. Швеция — 6775

6. Италия — 6003



Женщины

Общий зачет

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 1152

2. Марте Ройселанн (Норвегия) — 963

3. Франциска Пройсс (Германия) — 840

4. Ханна Эберг (Швеция) — 826

5. Доротея Вирер (Италия) — 821

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 818

19. Светлана Миронова (Россия) — 440

20. Ульяна Кайшева (Россия) — 394

35. Евгения Павлова (Россия) — 208

37. Ирина Казакевич (Россия) — 204

38. Лариса Куклина (Россия) — 195

66. Татьяна Акимова (Россия) — 48

75. Тамара Воронина (Россия) — 28

79. Анастасия Гореева (Россия) — 20



Спринт

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 420

2. Марте Ройселанн (Норвегия) — 304

3. Ханна Эберг (Швеция) — 296

4. Доротея Вирер (Италия) — 282

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 280

6. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 274

20. Ульяна Кайшева (Россия) — 137

21. Светлана Миронова (Россия) — 136

36. Ирина Казакевич (Россия) — 90

45. Евгения Павлова (Россия) — 67

56. Лариса Куклина (Россия) — 43

65. Татьяна Акимова (Россия) — 24

68. Анастасия Гореева (Россия) — 20

75. Тамара Воронина (Россия) — 14



Гонка преследования

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 360

2. Марте Ройселанн (Норвегия) — 319

3. Франциска Пройсс (Германия) — 240

4. Ханна Эберг (Швеция) — 235

5. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 226

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 224

25. Светлана Миронова (Россия) — 104

26. Ульяна Кайшева (Россия) — 102

33. Ирина Казакевич (Россия) — 79

36. Лариса Куклина (Россия) — 69

37. Евгения Павлова (Россия) — 65

65. Татьяна Акимова (Россия) — 12



Масс-старт

1. Ингрид Таннревольд (Норвегия) — 186

2. Франциска Пройсс (Германия) — 183

3. Жюли Симон (Франция) — 181

4. Марте Ройселанн (Норвегия) — 175

5. Тирил Экхофф (Норвегия) — 172

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 171

10. Светлана Миронова (Россия) — 124

22. Ульяна Кайшева (Россия) — 80

29. Ирина Казакевич (Россия) — 35

33. Евгения Павлова (Россия) — 30

34. Лариса Куклина (Россия) — 29



Кубок наций

1. Норвегия — 7305

2. Швеция — 7146

3. Германия — 7056

4. Франция — 7001

5. Белоруссия — 6433

6. Россия — 6407