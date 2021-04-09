СБР отменяет самоподготовку. Ее заслужил только Логинов

Согласятся ли на это Елисеев и многие представители женской сборной? Кто станет новым тренером женской команды по стрельбе?

Российский биатлон приучил своих болельщиков к тому, что межсезонье — это время интриг и обновлений. Например, прошлым летом Союз биатлонистов России (СБР) дважды утверждал старших тренеров, организация была близка к банкротству, а в итоге досрочно поменялся президент. В этом году тоже стоит ждать интересных ходов, ряд из которых уже анонсировал глава организации Виктор Майгуров.

Потеря коммуникации

Российские биатлонисты провели неудачный сезон. Слабые результаты на чемпионате мира (одна бронзовая медаль) и Кубке мира (ни один представитель нашей страны не попал в топ-15, женщины потеряли максимальную квоту) сопровождались разногласиями между всеми участниками процесса. Главный тренер Валерий Польховский узнал из СМИ, что старшие тренеры хотели бы провести сбор перед ЧМ в итальянском Антхольце, а спортсмены — жить в Бледе, ближайшем городе к стадиону в Поклюке. Польховский же еще летом забронировал место в горах совсем рядом с трассой — на высоте 1,3 км над уровнем моря. Идея заключалась в том, что за 2,5 недели можно будет привыкнуть к особенностям горного воздуха и избавиться от ежедневных поездок по серпантину. Этот план не сработал. Спортсмены пытались спуститься с гор самостоятельно, в обход главного тренера, а в интервью после гонок признавались, что у них просто нет сил бороться в Словении за медали из-за долгого нахождения на высоте.

Потеря коммуникации произошла и на уровне старшие тренеры — спортсмены. Под руководством Михаила Шашилова полноценно готовились только его воспитанницы — Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Остальные постоянные члены сборной — Павлова, Куклина, Кайшева и Акимова — занимались по индивидуальным планам личных тренеров. Программу Юрия Каминского полностью выполнили только Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, отчасти Евгений Гараничев. Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили были на самоподготовке. Причем, по словам Каминского, Логинов даже не отчитывался перед тренером о результатах своих тренировок.

В руководстве СБР понимают, что такой рассинхрон негативно сказывается на результате (первое место в рейтинге заняли Латыпов и Миронова). Босс российского биатлона Виктор Майгуров уже анонсировал ТАСС, что изменения произойдут в тренерских штабах мужской и женской сборных, а на самоподготовке, похоже, останется только Логинов.

Логинов — неприкасаемый

Еще перед стартом чемпионата России исполнительный директор СБР Александр Пак говорил «СЭ», что нет смысла заставлять чемпиона мира готовиться по программе старшего тренера.

— Мы разговаривали об этом с Юрием Каминским, и я согласен, что насильно тянуть никого в команду не стоит, — сказал Пак. — Думаю, что тут надо садиться за стол переговоров Логинову, Каминскому, личному тренеру и оговорить вопрос сотрудничества. С одной стороны, хотелось бы, чтобы Саша тренировался с командой. С другой — насильно тандем удачным не получится.

Майгуров подтвердил, что только Логинов может претендовать на самоподготовку и ему будет оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех — в команду. Таким образом, Кариму Халили, который последние два сезона готовился под руководством Егора Сорина, похоже, не надо искать нового личного тренера (в олимпийский сезон Сорин не сможет работать с талантливым биатлонистом).

Сложнее ситуация у Матвея Елисеева. Имя его личного тренера держится в секрете. Этот специалист пишет ему тренировочную программу, по ней биатлонист и работает. Но как он по ней работает, знает лишь его таинственный тренер. Каминский по ходу сезона говорил, что ему трудно корректировать работу, с которой он не согласен.

При этом и результаты Матвея серьезно снизились. В прошлом сезоне было 15-е место в общем зачете Кубка мира, в этом — 21-е. На ЧМ было 61-е место в гонке преследования. Матвей только прибавил в стрельбе (88,2/84,7 — в прошлом сезоне), а вот с ходом ему действительно пора что-то менять. Почему бы не попробовать довериться Каминскому?

Кто усилит штаб Шашилова и Каминского?

По итогам тренерского совета СБР в Ханты-Мансийске Каминский и Шашилов сохранили свои позиции. А вот останется ли на своем посту Польховский, пока остается загадкой. 67-летний специалист был госпитализирован в Поклюке и продолжил лечение после возвращения в Россию. По состоянию здоровья он отсутствовал и на тренерском совете. По словам Майгурова, дальнейшее сотрудничество с тренером зависит от вердикта врачей.

Кто еще может потерять место в тренерском штабе сборной? Видимо, новый тренер по стрельбе будет у женской команды. При Алексее Волкове процент точных попаданий немного увеличился у Мироновой (77,3/72,8 — в прошлом сезоне) и Куклиной (84,7/83,6), но, видимо, от молодого специалиста ждали большего. У признанного снайпера Павловой всего 81,1% точных попаданий, у Акимовой — 79,3, у Казакевич — 76,1.

Пока не ясно, кто заменит Волкова, но, похоже, речь идет об отечественном специалисте. При всех нынешних сложностях СБР не может себе позволить дорогостоящие контракты иностранцев. Даже в олимпийский год. Также штаб Шашилова может пополнить кто-то из опытных специалистов. В СМИ называются имена Андрея Прокунина и Михаила Лопухова.

В штабе мужской сборной также наверняка будет усиление. В этом году компанию Каминскому составлял только Максим Максимов. Возможно, к команде вновь присоединится Артем Истомин, который до сентября проходит службу в армии. Этого молодого тренера к сборной в свое время подтянул экс-наставник команды Анатолий Хованцев.