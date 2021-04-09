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СБР отменяет самоподготовку. Ее заслужил только Логинов

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Самоподготовку заслужил только Логинов»

№ 8416, от 09.04.2021

Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Согласятся ли на это Елисеев и многие представители женской сборной? Кто станет новым тренером женской команды по стрельбе?

Российский биатлон приучил своих болельщиков к тому, что межсезонье — это время интриг и обновлений. Например, прошлым летом Союз биатлонистов России (СБР) дважды утверждал старших тренеров, организация была близка к банкротству, а в итоге досрочно поменялся президент. В этом году тоже стоит ждать интересных ходов, ряд из которых уже анонсировал глава организации Виктор Майгуров.

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Потеря коммуникации

Российские биатлонисты провели неудачный сезон. Слабые результаты на чемпионате мира (одна бронзовая медаль) и Кубке мира (ни один представитель нашей страны не попал в топ-15, женщины потеряли максимальную квоту) сопровождались разногласиями между всеми участниками процесса. Главный тренер Валерий Польховский узнал из СМИ, что старшие тренеры хотели бы провести сбор перед ЧМ в итальянском Антхольце, а спортсмены — жить в Бледе, ближайшем городе к стадиону в Поклюке. Польховский же еще летом забронировал место в горах совсем рядом с трассой — на высоте 1,3 км над уровнем моря. Идея заключалась в том, что за 2,5 недели можно будет привыкнуть к особенностям горного воздуха и избавиться от ежедневных поездок по серпантину. Этот план не сработал. Спортсмены пытались спуститься с гор самостоятельно, в обход главного тренера, а в интервью после гонок признавались, что у них просто нет сил бороться в Словении за медали из-за долгого нахождения на высоте.

Потеря коммуникации произошла и на уровне старшие тренеры — спортсмены. Под руководством Михаила Шашилова полноценно готовились только его воспитанницы — Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Остальные постоянные члены сборной — Павлова, Куклина, Кайшева и Акимова — занимались по индивидуальным планам личных тренеров. Программу Юрия Каминского полностью выполнили только Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, отчасти Евгений Гараничев. Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили были на самоподготовке. Причем, по словам Каминского, Логинов даже не отчитывался перед тренером о результатах своих тренировок.

В руководстве СБР понимают, что такой рассинхрон негативно сказывается на результате (первое место в рейтинге заняли Латыпов и Миронова). Босс российского биатлона Виктор Майгуров уже анонсировал ТАСС, что изменения произойдут в тренерских штабах мужской и женской сборных, а на самоподготовке, похоже, останется только Логинов.

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Логинов — неприкасаемый

Еще перед стартом чемпионата России исполнительный директор СБР Александр Пак говорил «СЭ», что нет смысла заставлять чемпиона мира готовиться по программе старшего тренера.

— Мы разговаривали об этом с Юрием Каминским, и я согласен, что насильно тянуть никого в команду не стоит, — сказал Пак. — Думаю, что тут надо садиться за стол переговоров Логинову, Каминскому, личному тренеру и оговорить вопрос сотрудничества. С одной стороны, хотелось бы, чтобы Саша тренировался с командой. С другой — насильно тандем удачным не получится.

Майгуров подтвердил, что только Логинов может претендовать на самоподготовку и ему будет оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех — в команду. Таким образом, Кариму Халили, который последние два сезона готовился под руководством Егора Сорина, похоже, не надо искать нового личного тренера (в олимпийский сезон Сорин не сможет работать с талантливым биатлонистом).

Сложнее ситуация у Матвея Елисеева. Имя его личного тренера держится в секрете. Этот специалист пишет ему тренировочную программу, по ней биатлонист и работает. Но как он по ней работает, знает лишь его таинственный тренер. Каминский по ходу сезона говорил, что ему трудно корректировать работу, с которой он не согласен.

При этом и результаты Матвея серьезно снизились. В прошлом сезоне было 15-е место в общем зачете Кубка мира, в этом — 21-е. На ЧМ было 61-е место в гонке преследования. Матвей только прибавил в стрельбе (88,2/84,7 — в прошлом сезоне), а вот с ходом ему действительно пора что-то менять. Почему бы не попробовать довериться Каминскому?

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Кто усилит штаб Шашилова и Каминского?

По итогам тренерского совета СБР в Ханты-Мансийске Каминский и Шашилов сохранили свои позиции. А вот останется ли на своем посту Польховский, пока остается загадкой. 67-летний специалист был госпитализирован в Поклюке и продолжил лечение после возвращения в Россию. По состоянию здоровья он отсутствовал и на тренерском совете. По словам Майгурова, дальнейшее сотрудничество с тренером зависит от вердикта врачей.

Кто еще может потерять место в тренерском штабе сборной? Видимо, новый тренер по стрельбе будет у женской команды. При Алексее Волкове процент точных попаданий немного увеличился у Мироновой (77,3/72,8 — в прошлом сезоне) и Куклиной (84,7/83,6), но, видимо, от молодого специалиста ждали большего. У признанного снайпера Павловой всего 81,1% точных попаданий, у Акимовой — 79,3, у Казакевич — 76,1.

Пока не ясно, кто заменит Волкова, но, похоже, речь идет об отечественном специалисте. При всех нынешних сложностях СБР не может себе позволить дорогостоящие контракты иностранцев. Даже в олимпийский год. Также штаб Шашилова может пополнить кто-то из опытных специалистов. В СМИ называются имена Андрея Прокунина и Михаила Лопухова.

В штабе мужской сборной также наверняка будет усиление. В этом году компанию Каминскому составлял только Максим Максимов. Возможно, к команде вновь присоединится Артем Истомин, который до сентября проходит службу в армии. Этого молодого тренера к сборной в свое время подтянул экс-наставник команды Анатолий Хованцев.

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