От биатлонистов требуют взносы за международный сезон, хотя наши спортсмены отстранены. Как это понимать?

Объясняем, почему платить пока рано.

Международный союз биатлонистов просит СБР выплатить ежегодный взнос, несмотря на то, что наши спортсмены отстранены от соревнований. Об этом со ссылкой на пресс-службу IBU сообщает ТАСС.

— IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23. Несмотря на то, что членство СБР в настоящее время приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU. Таким образом, этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов в международной федерации, — сообщили в Международном союзе биатлонистов.

А надо ли платить?

Взнос в размере 150 евро должны ежегодно платить все члены Международного союза биатлонистов. Но разве членство СБР не приостановлено? Если заглянуть в конституцию IBU, то можно увидеть список национальных федераций, которые являются членами организации. 54 федерации — постоянные члены, 7 — временные. Белорусская биатлонная федерация, чьи спортсмены тоже не могут участвовать в Кубке мира, имеет постоянное членство, СБР — в списке временных членов.

Страны, входящие в IBU.

Да, рядом с обеими странами в этом списке стоит уточняющая звездочка — «отстранены». Однако членство по большому счету сохраняется. Это подтвердили в пресс-службе СБР:

— Несмотря на отстранение от международных соревнований, СБР сохраняет статус временного члена IBU, поэтому оплата членских взносов — юридическая формальность, — сказал «СЭ» руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

IBU просит или требует?

Слова пресс-службы IBU о том, что федерация просит выплатить взносы, не соответствует реакции на это президента СБР Виктора Майгурова. Он в комментарии для Sport24 сообщил, что организация никаких счетов от международной федерации не получала: «Впервые от вас это слышу. К нам никаких запросов по этому поводу не приходило».

Почему счет IBU не дошел до России? В СБР объяснили ситуацию: «Расчеты такого рода происходят весной, поэтому немного странно, что эта тема возникла в СМИ сейчас», — сказал Аверьянов «СЭ».

На самом деле формально мы не оплачиваем ежегодный членский взнос. Точнее IBU просто удерживает эти 150 евро в конце сезона из тех денег, которые они должны СБР.

За что международная федерация должна платить нам? Например, за хорошие места в Кубке нации. Так, в прошлом сезоне наши девушки, несмотря на отстранение от последних этапов Кубка мира, заняли девятое место, а мужчины — шестое. В результате СБР полагается от IBU 14 тысяч евро за общий результат сезона женской сборной и 24 тысячи — за выступление мужчин. Вот из этих сумм и можно удержать 150 евро.

Биатлон. Фото Global Look Press

Другие тоже платят

В других федерациях зимних видов спорта ситуация похожая, просто суммы членских взносов разные. Например, в хоккее взнос составляет 1 тысячу швейцарских франков (около 60 тысяч рублей). В Международной федерации хоккея по-прежнему ждут от нас эти деньги, опять же несмотря на то, что российская команда пропустила чемпионат мира в прошлом сезоне и пропустит его и в текущем. Не забываем про молодежные и женские турниры.

Так надо ли платить? С одной стороны, суммы членских взносов, как говорится, подъемные. По бюджету организаций он практически не бьют. В том же биатлоне бюджет в этом году составляет больше 300 миллионов рублей. Найти весной 9 тысяч рублей на членский взнос вполне можно.

В данном случае членские взносы — это плата за лояльность организаций. Рано или поздно российские спортсмены вернутся на международную арену. Скорее всего, во всех видах спорта это произойдет практически одновременно, без разницы — оплатили федерации взносы или не оплатили. Но как нас будут при этом принимать?

Да и в любом случае международные федерации будут записывать неоплаченные взносы к нам в долг и, если не получат их вовремя, станут удерживать из призовых российских спортсменов и организаций тогда, когда мы вернемся. Или оплата всех долгов будет одним из условий для этого возвращения. Свои 150 евро они получат.