Биатлон
Кубок мира
Статьи
Общий зачет Календарь Новости Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 14:30

От биатлонистов требуют взносы за международный сезон, хотя наши спортсмены отстранены. Как это понимать?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Александр Логинов.
Фото Global Look Press
Биатлон.
Фото Global Look Press
1/2
Объясняем, почему платить пока рано.

Международный союз биатлонистов просит СБР выплатить ежегодный взнос, несмотря на то, что наши спортсмены отстранены от соревнований. Об этом со ссылкой на пресс-службу IBU сообщает ТАСС.

— IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23. Несмотря на то, что членство СБР в настоящее время приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU. Таким образом, этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов в международной федерации, — сообщили в Международном союзе биатлонистов.

Эдуард Латыпов. Россию не допустили к биатлонному сезону. Против нас выступила Бразилия

А надо ли платить?

Взнос в размере 150 евро должны ежегодно платить все члены Международного союза биатлонистов. Но разве членство СБР не приостановлено? Если заглянуть в конституцию IBU, то можно увидеть список национальных федераций, которые являются членами организации. 54 федерации — постоянные члены, 7 — временные. Белорусская биатлонная федерация, чьи спортсмены тоже не могут участвовать в Кубке мира, имеет постоянное членство, СБР — в списке временных членов.

Страны, входящие в IBU.
Страны, входящие в IBU.

Да, рядом с обеими странами в этом списке стоит уточняющая звездочка — «отстранены». Однако членство по большому счету сохраняется. Это подтвердили в пресс-службе СБР:

— Несмотря на отстранение от международных соревнований, СБР сохраняет статус временного члена IBU, поэтому оплата членских взносов — юридическая формальность, — сказал «СЭ» руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Петр Пащенко. В российском биатлоне слишком много тумана. Летний чемпионат России — редкий лучик света

IBU просит или требует?

Слова пресс-службы IBU о том, что федерация просит выплатить взносы, не соответствует реакции на это президента СБР Виктора Майгурова. Он в комментарии для Sport24 сообщил, что организация никаких счетов от международной федерации не получала: «Впервые от вас это слышу. К нам никаких запросов по этому поводу не приходило».

Почему счет IBU не дошел до России? В СБР объяснили ситуацию: «Расчеты такого рода происходят весной, поэтому немного странно, что эта тема возникла в СМИ сейчас», — сказал Аверьянов «СЭ».

На самом деле формально мы не оплачиваем ежегодный членский взнос. Точнее IBU просто удерживает эти 150 евро в конце сезона из тех денег, которые они должны СБР.

За что международная федерация должна платить нам? Например, за хорошие места в Кубке нации. Так, в прошлом сезоне наши девушки, несмотря на отстранение от последних этапов Кубка мира, заняли девятое место, а мужчины — шестое. В результате СБР полагается от IBU 14 тысяч евро за общий результат сезона женской сборной и 24 тысячи — за выступление мужчин. Вот из этих сумм и можно удержать 150 евро.

Биатлон. Фото Global Look Press
Биатлон.
Фото Global Look Press

Другие тоже платят

В других федерациях зимних видов спорта ситуация похожая, просто суммы членских взносов разные. Например, в хоккее взнос составляет 1 тысячу швейцарских франков (около 60 тысяч рублей). В Международной федерации хоккея по-прежнему ждут от нас эти деньги, опять же несмотря на то, что российская команда пропустила чемпионат мира в прошлом сезоне и пропустит его и в текущем. Не забываем про молодежные и женские турниры.

Так надо ли платить? С одной стороны, суммы членских взносов, как говорится, подъемные. По бюджету организаций он практически не бьют. В том же биатлоне бюджет в этом году составляет больше 300 миллионов рублей. Найти весной 9 тысяч рублей на членский взнос вполне можно.

Себастьян Самуэльссон и&nbsp;Александр Логинов. Главный русофоб Самуэльссон недоволен разговорами о возвращении россиян

В данном случае членские взносы — это плата за лояльность организаций. Рано или поздно российские спортсмены вернутся на международную арену. Скорее всего, во всех видах спорта это произойдет практически одновременно, без разницы — оплатили федерации взносы или не оплатили. Но как нас будут при этом принимать?

Да и в любом случае международные федерации будут записывать неоплаченные взносы к нам в долг и, если не получат их вовремя, станут удерживать из призовых российских спортсменов и организаций тогда, когда мы вернемся. Или оплата всех долгов будет одним из условий для этого возвращения. Свои 150 евро они получат.

Биатлон
Сборная России по биатлону
СБР
24
11
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Взрыв в Запорожье произошел на базе наемников на алюминиевом комбинате
Обозреватель CNN заявил о трещинах в поддержке Киева со стороны США
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Этапам Кубка мира по лыжам предрекают отмену из-за проблем с энергетикой. При чем здесь санкции против России?
Семин предложил сборной России сыграть матч со сборной первой лиги
Авербух заявил, что отсутствие российский спортсменов обесценивает успехи соперников на международной арене
«Пусть Бах сам себе что-нибудь откроет». Жулин — о требовании главы МОК к делу Валиевой
Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?
Международная федерация волейбола прокомментировала недопуск россиян к отбору на Олимпиаду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия даже не заметила, что в биатлоне финишировал Кубок мира. Это катастрофа
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости