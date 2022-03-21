Россия даже не заметила, что в биатлоне финишировал Кубок мира. Это катастрофа

Вид спорта, который в нашей стране обожают, переживает черные дни.

Кубок мира. Общий зачет

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 984

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) — 736

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 717...

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 601...

17. Александр Логинов (Россия) — 413...

Женщины

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 957

2. Эльвира Оберг (Швеция) — 823

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 684...

7. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 589...

20. Кристина Резцова (Россия) — 366..

Которую зиму подряд Дмитрий Губерниев рапортовал: биатлон является флагманом главного спортивного канала страны и регулярно обновляет свои же рекорды по рейтингам. По цифрам все так и было — биатлон и программу о нем смотрели даже лучше, чем Лигу чемпионов. Биатлон любили и обожали. Парадоксально, но интерес к нему не падал даже во времена кризиса российских спортсменов, когда наша команда месяцами не попадала на подиум.

Отчасти потому, что вид спорта невероятно зрелищный и непредсказуемый. Отчасти потому, что команде Губерниева давно удалось подсадить зрителей и на зарубежных звезд. Каждая домохозяйка знает, кто такой Йоханнес Бе, историю про свинью и Мартена Фуркада или про то, какая красотка Доротея Вирер. Тысячи людей писали слова благодарности Эрику Лессеру, когда выяснилось, что немец привез попавшему в изоляцию Эдуарду Латыпову свой велотренажер. Тысячи же — проклятья Тарьею Бе, когда тот в своей книге перепутал Сергея и Евгения Устюговых.

Ничего подобного не было больше ни в одном виде спорта.

Как быстро обрываются связи

Не раз становился свидетелем, как болельщики из России выезжали на этапы Кубка мира или чемпионаты мира — и часами стояли на морозе, чтобы сфоткаться, в том числе с зарубежными спортсменами. Люди брали отпуска, кто-то долго копил, кто-то жертвовал ремонтом в квартире — лишь бы повариться в соку большого биатлона.

Казалось, запас прочности интереса к этому виду спорта в России бесконечный, а маховик раскручен так сильно, что биатлонной любви хватит на десятилетия.

Однако все закончилось одномоментно.

После Олимпийских игр российские биатлонисты не смогли выступить ни на одном из этапов Кубка мира. Вследствие этого ни одной трансляции не показали по «Матчу». Потом прекратил вещание «Евроспорт». Практически никто не писал про баталии этапов в Контиолахти, Отепя и Холменколлене. Да и спроса не было никакого.

В итоге в воскресенье абсолютно буднично завершился финал Кубка мира в Норвегии. Проводил опрос в своем телеграм-канале, в котором собрана исключительно спортивная аудитория — так подавляющее большинство было даже не в курсе, что в Холменколлене вообще шел финал. Не результатов, а что соревнования вообще были! Среди них и те, кто годами не пропускал ни единой гонки. Это очень показательно. Люди убрали из жизни то, без чего они еще пару недель назад себя не представляли — и даже не заметили этого.

А чем все закончилось?

При этом финальные гонки в спортивном плане получились по-настоящему классными. Не было русских, не было белорусов, забил на концовку сезона Йоханнес Бе — казалось бы, это уже какие-то недосоревнования. Но по факту острая борьба, финишные дуэли и драмы никуда не делись. Европейские любители биатлона кайфовали не меньше, чем все мы какой-то месяц назад.

Обладателями Больших хрустальных глобусов впервые в карьере стали француз Кентен Фийон-Майе и норвежка Марта Олсбю-Ройселанн.

Марте Ульсбю-Ройселанн. Фото Global Look Press

Лучшие из наших — Александр Логинов (17-й) и Кристина Резцова (20-я). Но куда обиднее за концовку сезона белорусам. Динара Алимбекова наверняка бы закончила в топ-3 — даже без финального триместра она разделила в общем зачете шестое место с немкой Херрман. До третьего места — меньше 100 очков. Смольский, как и Логинов, претендовал бы на десятку. Для Антона это исторический прорыв.

Еще наша мужская сборная билась бы с норвежцами за победу в Кубке наций. Но в новых реалиях команда Юрия Каминского упала на шестую позицию и в следующем сезоне теряет максимальную квоту. Если он, конечно, будет.

Что будет дальше — вообще ключевой вопрос. IBU грозит максимально жесткими санкциями. Наши функционеры рассуждают о пропуске следующего сезона как о решенном вопросе. И если за каких-то пару недель мы спокойно разорвали все связи с мировым биатлоном, что будет за целый год? А за несколько лет?