У женщин все стабильно плохо, мужчинам не повезло.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км

1. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 30.14,8 (1)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 09,8 (4)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 11,0 (3)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.20,8 (3)...

31. Александр Логинов (Россия) — 2.18,6 (5)...

37. Александр Поварницын (Россия) — 2.45,5 (5)...

39. Василий Томшин (Россия) — 3.10,9 (5)

40. Карим Халили (Россия) — 3.12,2 (4)

Женщины. Эстафета. 4 х 6 км

1. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жулия Симон, Жюстин Бреза) — 1:10:30.3

2. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — 57.9

3. Швеция (Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) —1:09.6..

8. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — +3:10.6

Закрепить успех в Эстерсунде не получилось и после субботней «бронзовой» эстафеты мы остались без наград. Особенно грустно выглядит женская сборная, где разве что к Кристине Резцовой нет никаких вопросов. В остальном команда летит в пропасть, и еще один этап Кубка мира пока что фиксирует неготовность Михаила Шашилова и его подопечных к олимпийскому сезону. Самое удивительное при этом, что тренер не видит смысла приглашать резервистов.

Парни замерзли на рубежах и «застрелились»

После удачной эстафеты, когда не без проблем, но мы все-таки взяли первую в сезоне медаль надежды на пьедестал в мужском преследовании не выглядели требованием чего-то невозможного. К тому же стартовал Эдуард Латыпов с четвертого места. Отличный шанс реабилитироваться за промахи накануне! Александр Логинов в минуте с лишним с 13-го места — также можно бороться за высокие позиции. Желания у Латыпова было не занимать, но не всегда это желание работает на пользу. Падение после хорошего первого круга, долгая стрельба, промахи на стойке... Самое обидное, что Эдуарду вполне по силе и норвежцы, и французы, и швед Себастьян Самуэльссон. В контактной гонке он выглядит точно не хуже них. Да вот только собраться в нужный момент пока не выходит. Возможно, конечно, это и к лучшему. Если он все этапы Кубка мира пройдет в личных гонках холостым, зато потом возьмет «золото» Пекина найдется ли хоть один человек, кого такой расклад расстроит?

Александр Логинов выдал идеальный эстафетный этап, но на «преследование» его уже не хватило. Чувствуется как у команды уже сейчас есть проблемы с функциональной готовностью. Остается разве что надеяться на хитрые планы в подготовке сборной от Юрия Каминского, и что на пик формы ребята выйдут к февралю. Карим Халили и Василий Томшин стартовали далеко, но все же боролись и номер на трассе не отбывали. Радостно за Александра Поварницына, с пятью промахами и не лучшим стартовым номером он попал в том-40. Ребята говорят, что причина проблем — в морозах Эстерсунда. Но разве россиян ли должны пугать холода? К тому же погодные условия точно для всех одинаковые. Посмотрите на того же Самуэльссона — он второй в девяти секундах от чемпиона с четырьмя штрафными кругами. Симон Эдер из Австрии отработал чисто. Ему же никто не покупал винтовку с обогревом. Так что виновных нужно по-хорошему искать в себе, а не в небесах...

Куклина не может ни стрелять, ни бежать

О женской сборной вновь нельзя сказать нечего утешительного. Хотя надежда на реанимацию команды еще существует. Но ее все меньше и меньше. Единственное светлое пятно на терпящем свободное падение корабле Михаил Шашилова — Кристина Резцова. На 25-летнюю биатлонистку полностью положиться нельзя. Но, в отличие от других наших девушек, Резцова-младшая не теряется после первой же неудачи, а делает выводы из ошибок и работает на будущее. В воскресенье она провела выдающийся этап и передавала эстафету с расчетом за битву на золото. Тем обиднее, что остальные девушки ее порыв не поддержали. В интервью после дистанции она даже удивлялась необходимости за них оправдываться. «Что я должна сказать? Я не могу говорить за других, я не знаю, как они себя чувствовали, что происходило», — сказала Резцова.

Снова вопросы к ходу Ульяны Нигматуллиной, которая выдала худший круг перед финишем. Непонятно на что рассчитывала Светлана Миронова. Она выдала три промаха и похоронила пусть на тот момент уже небольшие, но еще остававшиеся на третьем этапе шансы на медаль. Сама Светлана объясняет проблемы на рубеже необходимостью наращивать темп, но ведь и на лыжне Миронова смотрелась не сказать, чтобы убедительно. И все же Нигматуллина и Миронова — наши лидеры, вопросов к их участию в эстафете нет. Но какой смысл был ставить на втором этапе Ларису Куклину? Сезон у нее пока не задается, она растеряла стрельбу, а ходом никогда и не выделялась. Так на что и рассчитывать? Шашилов признал вину за поражение, только вот в сторону Анастасии Шевченко не смотрит. «Не только у Куклиной, у всех такая ситуация. Но мы договаривались, что три этапа будем идти ровно», — ответил на предложение Дмитрия Губерниева позвать талантливую юниорку на следующий этап.