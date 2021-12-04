Бронза с «кругом» — это знак качества для команды.

Кубок мира. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:14.09,3 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — отставание 11,2 (0+8)

3. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 45,9 (1+9)

Женщины. Гонка преследования

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 32.20,6 (1)

2. Анаис Бескон (Франция) — 4,8 (0)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) —7,0 (1)...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.43,4 (1)...

24. Светлана Миронова (Россия) — 2.22,9 (4)...

31. Кристина Резцова (Россия) — 2.55,2 (5)

32. Ирина Казакевич (Россия) — 3.01,9 (4)...

36. Лариса Куклина (Россия) — 3.33,2 (5)

В Эстерсунде продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня медали разыграли в двух дисциплинах — женщины провели гонку преследования, мужчины выступили в первой для олимпийского сезона эстафете. И если у девушек мы и не надеялись на успех, а внезапных чудес не случилось, то у мужчин мы собрали неплохую четверку и аккуратно мечтали о первой в сезоне медали. Не без волнения, но цель выполнена. Особенно радует Даниил Серохвостов, который в первой же эстафетной гонке помог команде попасть на пьедестал.

Медаль для России выиграли Серохвостов и Логинов

«Когда в последний раз мы выигрывали медаль со штрафным кругом?» — спрашивает Дмитрий Губерниев телезрителей. И ответить ему не так-то просто. С одной стороны, Эдуард Латыпов подвел команду, которая всерьез боролась даже за золото с Норвегией. С другой, он показал, какой хороший задел есть у коллектива. И даже свой собственный. Если даже так мы не выглядим лишними в когорте мировых лидеров, то что будет, когда все сложится идеально? К примеру, завтра в гонке преследования, где Эдуард стартует четвертым. Или же на Олимпиаде в Пекине, отложить до которой пик формы было бы идеальным сценарием. Для Александра Логинова, например, выдавшего лучший эстафетный этап в своей карьере. Быстрая и точная стрельба, высокая скорость на трассе. Такой Логинов и в личных гонках будет конкурентоспособен. Команда ровная, сильная, а ведь еще и резерв есть. К примеру, сегодня вторую гонку подряд на Кубке IBU выиграл Антон Бабиков.

Но главное открытие этой эстафеты — выступление молодежи на первых двух этапах. Первым на дистанцию вышел Карим Халили, который пока что не в лучших своих кондициях, но постепенно набирает форму. По крайней мере перед стартом он выглядел уверенным и спокойно разговаривал с телевизионщиками. Стойкость Карим показал и на первом огневом рубеже. Отработал быстро, чисто и уходил в тройке лидеров. Неплохо работал Халили и по дистанции, возможно, даже немного не рассчитал силы. На стойке было видно, как парень тяжело дышал и едва не зашел на штрафной круг. В любом случае ходом ошибки свои он отработал и подарил нам отличное начало. Поддержал удаль Халили Даниил Серохвостов. Он впервые попал в состав эстафеты на Кубке мира и выдал отличный этап. Всего два промаха и лучший ход! 22-летний парень обставил Тарьея Бе и не оставил шансов австрийцу Симону Эдеру. Который мог бы теоретически и его отцом быть — разница в возрасте 16 лет!

В женской сборной нужна замена Казакевич на Шевченко

Смогут ли хотя бы к Олимпиаде девушки собраться и показать достойные гонки? Пока поиски ответа на этот вопрос оптимизма не внушают. Лучшая из наших Ульяна Нигматуллина только 17-я в двух минутах от лидера. Шашилов говорит, что все стреляют. Но как? Четыре промаха — у Мироновой и Казакевич. По пять у Резцовой и Куклиной...

Поражает стоическое спокойствие шефа женской команды. «Проблем нету. Будем добавлять. Это тоже надо пережить. Нужно время. Все будет хорошо», — складывается ощущение, что интервью у Шашилова можно и не брать, самому в голове составляя примерный текст беседы. Как и расклад сил на гонке. Единственная наша боеспособная на сегодня единица — Нигматуллина, и то к работе на лыжне у Ульяны есть вопросы. Кристина Резцова пока не может показать стабильность, Лариса Куклина, похоже, смирилась со своим статусом середняка для эстафеты.

Про Казакевич даже говорить не хочется. Возможно, Ирина стала пацифистом и промахивается в качестве протеста? Иначе как объяснить ее систематические проблемы на рубеже? По крайней мере со СМИ она не общается и сама ошибки не объясняет. Тем временем на Кубке IBU вновь хороша Анастасия Шевченко. Возможная ротация поможет как Насте, так и Ирине? Одна задумается о том, куда катится ее карьера. А вторая включится в гонку за Пекин. Если мы и так ни на что не рассчитываем в Китае, так, может, пора пустить молодежь?