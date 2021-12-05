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Норвежец Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, Латыпов — 11-й

17:48
Ветле Кристиансен. Фото Reuters
Ветле Кристиансен. Фото Reuters
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Норвежец Ветле Кристиансен выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Лучшим российским биатлонистом стал Эдуард Латыпов, допустивший три промаха. Спортсмен занял 11-е место.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 30.14,8 (1)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 09,8 (4)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 11,0 (3)

4. Михал Крчмарж (Чехия) — 51,5 (1)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 52,1 (1)

6. Симон Эдер (Австрия) — 52,2 (0)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.20,8 (3)...

31. Александр Логинов (Россия) — 2.18,6 (5)...

37. Александр Поварницын (Россия) — 2.45,5 (5)...

39. Василий Томшин (Россия) — 3.10,9 (5)

40. Карим Халили (Россия) — 03.12,2 (4)

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Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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