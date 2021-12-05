Норвежец Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, Латыпов — 11-й
17:48
Норвежец Ветле Кристиансен выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Лучшим российским биатлонистом стал Эдуард Латыпов, допустивший три промаха. Спортсмен занял 11-е место.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
1. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 30.14,8 (1)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 09,8 (4)
3. Эмильян Жаклен (Франция) — 11,0 (3)
4. Михал Крчмарж (Чехия) — 51,5 (1)
5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 52,1 (1)
6. Симон Эдер (Австрия) — 52,2 (0)...
11. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.20,8 (3)...
31. Александр Логинов (Россия) — 2.18,6 (5)...
37. Александр Поварницын (Россия) — 2.45,5 (5)...
39. Василий Томшин (Россия) — 3.10,9 (5)
40. Карим Халили (Россия) — 03.12,2 (4)
Читайте также
Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю