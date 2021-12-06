Юная лыжница Степанова зажигает в эстафете, а ее ровесницы-биатлонистки маринуются в резерве. Кто виноват?

В российском биатлоне сложилась парадоксальная ситуация, когда путь на Кубок мира у молодых спортсменов занимает годы, а их лучшие результаты оказываются не востребованы.

В воскресенье страну поразила 20-летняя лыжница Вероника Степанова, которая на четвертом финишном этапе вырвала у норвежек и шведок победу в эстафете на этапах Кубка мира. Последний раз, когда нашим лыжницам удавалось добиваться такого успеха, Веронике было три года. А нынешний главный тренер Елена Вяльбе только-только закончила карьеру.

Для профессионалов Вероника отнюдь не ноунейм. В прошлом сезоне она уже успела стать чемпионкой мира среди юниорок (тоже первой для России за много лет), выкосила весь юниорский чемпионат страны и даже съездила на один этап Кубка мира. После чего заслуженно попала на подготовку в группу Егора Сорина, отпахала там все лето, достойно выступила на отборах и заработала место на Кубке мира. Весь путь из юниоров к взрослой победе занял меньше полугода.

Теперь сравниваем с биатлоном. Самая талантливая наша юниорка из последнего поколения — Анастасия Шевченко. Сейчас ей 22, два года назад (то есть как раз в возрасте Степановой) она выиграла два золота первенства мира в самых престижных дисциплинах — спринте и гонке преследования. Но воскресную кубковую эстафету, где наш квартет был безнадежно восьмым, Шевченко смотрела по телевизору. Свою дорогу во взрослый спорт она до сих пор не осилила.

Шевченко получила две гонки и уехала в резерв

Самая большая проблема нашего биатлона — непоследовательность. Вот в лыжах все понятно и логично. Допустим, Вероника Степанова сильна в коньке, а гонки классическим стилем пока получаются хуже. Нет проблем: Веронику, несмотря на пройденный отбор, оставляют в запасе на первом этапе Кубка мира, где гонки проводятся классикой, и спокойно готовят к коньковому спринту и разделке в Лиллехаммере. Результат мы все видели.

В биатлоне все куда сложнее. Стоит хоть однажды оказаться в резерве и не выйти на гонку, вообще не факт, что ты потом отвоюешь свое место на старте. Поэтому все бегут все дисциплины подряд. А поездка на Кубок IBU — почти трагедия, которая потенциально может угробить целый сезон.

Ту же Анастасию Шевченко уже пробовали на Кубке мира в прошлом году в Эстерсунде. Результат — 53-е и 47-е места с ужасной стрельбой. Потом Настю отправили на Кубок IBU, откуда она до сих пор пытается вернуться назад. Вроде бы сама виновата, результаты правда не впечатляют.

Но есть пример из нынешнего сезона, Валерия Васнецова. Она тоже дебютантка, в стартовых гонках в том же Эстерсунде была 44-й, 26-й и 63-й. Цифры абсолютно того же порядка, что были у Шевченко. Но почему-то Лере дают еще один шанс закрепиться в основе в виде полноценного кубкового этапа. А Настю год назад отправили назад уже после двух гонок.

Сейчас Шевченко выиграла спринт и была второй в преследовании на Кубке IBU. Она очевидно набрала ход и наладила стрельбу — самый свой проблемный компонент за последние годы. Нельзя, конечно, надеяться, что Шевченко сейчас приедет на Кубок мира и все выиграет.

Исходя из уровня соперниц, можно примерно представить, на что она была бы способна. Например, в последней гонке она была чуть быстрее на лыжне опытной австрийки Катарины Иннерхофер. Это, в зависимости от стрельбы, места в районе с 30-го по 50-е на Кубке мира. То есть Настя точно не приедет и все выиграет. Но и хуже нынешних участниц тоже не будет.

Нет ротации — нет шансов

Старший тренер Михаил Шашилов пообещал, что на первых трех этапах Кубка мира ротации не будет. Своя логика в этом решении есть: той же Васнецовой не помешает возможность окрепнуть и почувствовать себя своей на высшем уровне.

Но что получается с той же Шевченко? Этапы Кубка IBU в ближайшие выходные по какой-то причине не состоятся. То есть у Насти будет две недели без соревнований, а потом, в лучшем случае, ее вызовут на этап Кубка мира в Анси. Это — горный этап, на адаптацию к высоте точно уйдет время.

Первой гонкой там стоит спринт, и с достаточно большой долей вероятности на фоне акклиматизации и долгого простоя Шевченко в топ-60 не попадет. На этом, собственно, ее участие на Кубке мира закончится. А дальше — снова переезд, акклиматизация, «Ижевская винтовка», Кубок IBU и все сначала.

Проблема даже не в том, что Шевченко вряд ли отберется на Олимпиаду. Возможно, она действительно к ней пока не готова. Хуже, что год за годом у нас спортсмены на пике формы сидят в резерве, выжидая шанса. А когда наконец его дожидаются, форма уже проходит. Что мешало точечно позвать Шевченко в Хохфильцен и дать передохнуть Васнецовой или Казакевич? А потом, возможно, попробовать ее и в эстафете?

Но сказки, как с лыжницей Степановой, это не про российский биатлон. Тут только хардкор и суровая реальность.