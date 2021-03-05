Не трогать то, что и так работает? Россия оставила состав после ЧМ и взяла третью медаль подряд

Не самый логичный, но приятный успех в мужской эстафете в Нове-Место.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Наврат) — 01:12.28,1 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)

2. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание 01.21,7 (0+8)

3. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01.33,2 (3+9)

В чешском Нове-Место прошла последняя классическая эстафета этой зимы. Российская команда после двух бронзовых наград на прошлом этапе Кубка мира и на чемпионате мира в словенской Поклюке претендовала на подиум и выдала свой лучший результат в завершающемся сезоне. Тренеры решили не рисковать с составом и выставили биатлонистов ровно в той же последовательности, что и на ЧМ. Не сказать, что эта тактика полностью себя оправдала, но пусть не без приключений Логинов и компания приехали к серебру. А главное — впервые за долгое время обыграли норвежцев вместе с Йоханнесом Бе.

Иродова на ЮЧМ подставили партнеры по эстафете

Перед стартом мужской гонки биатлонное сообщество в России обсудило две важные новости. Во-первых, золотой поезд Дениса Иродова на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе все-таки остановился. После трех личных побед многие рассчитывали на четвертую медаль, ведь по юношам до 21 года Россия без медалей за последние десять лет оставалась всего лишь два раза. Да и партнеры у Иродова весьма неплохие — на российских стартах Роман Бойчевский и Олег Домичек Дениса, как правило, обыгрывали.

Но на ЮЧМ в Австрии у них форма не лучшая, что подтвердила и эстафета. Уже после второй стрельбы россияне ушли на круг и Роман привез партнерам больше минуты отставания. На втором этапе Олег отработал чисто лежку, но на стойке, как и Бойчевский, выдал четыре промаха и ушел на штрафной круг. В итоге Иродову передали эстафету уже почти с двухминутным отставанием. В такой ситуации даже его скоростные качества не помогли — бороться на разбитой трассе с таким гандикапом соперников не представлялось возможным. Но Денис все равно боролся и вывел команду на четвертое место. К нему лично вопросов нет, Иродов вновь подтвердил свой класс. Но, скорее всего, свой путь во взрослом спорте он начнет с Кубка IBU — вряд ли сразу рискнут его отправить в основную команду.

Логинов не считает сезон неудачным и настаивает на самоподготовке

Хотя Александра Логинова долго по юниорам не водили и практически сразу после победного ЮЧМ отправили бежать элитные гонки. Еще до начала эстафеты Логинов выдал вторую по важности биатлонную новость — дал первое интервью за последние пару месяцев. Весь чемпионат мира наш лидер хранил молчание, но на Кубке мира давление меньше и возможность пообщаться с прессой Александр все-таки нашел.

«Я всегда со всеми нахожу общий язык, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Всегда пойду на контакт, проблем с этим нет никаких. Чемпионат мира мне не удался. В большей степени не получилось. Мы хотели получить максимальный результат, боролись, старались. Где-то не хватило. Можно было бы и в спринте лучше выступить, если бы не застрявший патрон».

По словам Логинова, у него был не самый простой год. Но проблемы он не связывает с самоподготовкой и не готов пока от нее отказываться. Как и называть сезон провальным. В планах — разговор с Виктором Майгуровым и тренерским штабом, поиск компромиссов между общими сборами и отдельной работой с Александром Касперовичем.

Елисеев компенсировал промахи Логинова и Халили

По отдельному плану работает и Карим Халили. У него по этому сезону достойная стрельба, но есть вопросы к выносливости и лыжному ходу, поэтому Карим частично проводит свою подготовку с лыжниками. После чемпионата мира, который, безусловно, стал звездным часом российско-афганского спортсмена, Халили остался в Европе и работал вместе с Кириллом Стрельцовым. Стрельцова мы увидим только в спринте, но вот к форме Халили есть вопросы.

Сначала он трижды промахнулся на первом рубеже, а потом откровенно умирал на втором круге и завершил свой этап на десятом месте. «С лежкой откровенно не справился, надо уточнить, куда были промахи, — затем объяснял проблемы Халили. — Работал по ветру, как на пристрелке. Три дополнительных откидывают сразу далеко, хотя темп был вполне комфортный, в группе работать удобно, без лишнего напряга». Перед стартом гонок в Нове-Место штаб Валерия Польховского думал над вариантом поставить на первый этап Матвея Елисеева, но в итоге решили не менять расстановку с Поклюки.

И все же по факту ход сработал — три следующих этапа, а также неудачная стрельба лидеров компенсировали слабый ход Карима. Сначала Елисеев порадовал чистой стрельбой, хоть и немного подсел на последнем круге. Затем Логинов традиционно тяжело провел стойку, едва не зайдя на штрафной круг, с промахами он ушел и с лежки. «Сегодня на первом и на третьем этапах работать было сложнее, чем на втором и на четвертом, — сказал тренер по стрельбе Максим Максимов. — Поэтому в целом я ребятами и стрельбой доволен, хотя эстафета складывалась волнительно».

Но главное, Логинов держался в группе преследователей и с каждым кругом россияне приближались к пятерке лучших. По ходу гонки практически сразу убежали вперед немцы, и золото они себе оформили еще за этап до финиша. Они единственные могут быть полностью довольны собой, потому что у других топов были катастрофические проблемы на стрельбе. Два круга у Норвегии, три круга у Украины, круг у Белоруссии.

Еще одно серебро у России сегодня ?



Браво, Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов! pic.twitter.com/sr8EdeEB4C — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 5, 2021

Латыпов сделал Бе и выдал лучшую стрельбу за год

Первыми из претендентов отвалились французы — Эмильен Жаклен до сих пор не может прийти в себя после чудовищного масс-старта в Поклюке и закрыл всего одну мишень из восьми патронов. Много ошибались и словенцы с австрийцами, итальянцы взяли 12 (!) доппатронов. Тем временем наш уже привычный финишер Эдуард Латыпов выдал феноменальную стрельбу — быстро и без промахов оба рубежа и принимая этап на седьмом месте, а бежал к финишу уже вторым.

Не обошлось правда без очередной помощи от соперников — на этот раз проблемы с последней стойкой вновь у Йоханнеса Бе. Лидер Кубка мира зашел на штрафной круг и отставал от Латыпова на 15 секунд перед последнем кругом. Йоханнес был близок к тому, чтобы нагнать россиянина, но Эдуард справился. С каждой гонкой он становится все увереннее, что замечает и сам спортсмен.

«Выходил с чувством борьбы, передо мной был Йоханнес, пытался держаться его, — рассказывает Латыпов. — Эстафеты всегда непредсказуемые, но мыслей о медалях не было. Задача была отработать на максимум». По стрельбе Латыпов отметил, что проблем у него не было, единственное — пришлось внести корректировку по ветру. Но главное — он смог побороть эмоции. «Пытался убрать лишние мысли, уже много пробежал эстафет, опыт набирается, становишься спокойнее, увереннее», — считает Эдуард.

Тренеры долго искали эстафетную четверку, и, судя по всему, оптимальный состав найден. Жаль только сезон уже, по сути, закончился и гонок больше не будет.