Эксперимент не удался. Из Мироновой пока слабый финишер

Четыре промаха Светланы на огневом рубеже стоили России борьбы за медали, Белоруссия вплотную приблизилась к нашей команде в Кубке наций.

Кубок мира. Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Швеция (Мона Брорссон, Ханна Эберг, Лина Перссон, Эльвира Эберг) — 01:03.26,6 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) — отставание 1,2 (0 + 9)

3. Франция (Анаис Бескон, Жюстин Бреза-Буше, Хло Шевалье, Жюли Симон) — 27,8 (1 + 8)...

8. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова) — 51,6 (0 + 11)

В конце января женская сборная России красиво выиграла эстафету в Антхольце. После этого ожидания болельщиков от нашей команды сильно возросли. Тем болезненнее было оглушительное поражение девушек на чемпионате мира в Поклюке. Антирекордное 11-е место, со штрафным кругом от Татьяны Акимовой и невразумительными этапами Евгении Павловой, Светланы Мироновы и Ульяны Кайшевой.

Павлова после той гонки сказала «СЭ»: «Мы пролетели с подготовкой к этому ЧМ». Выбор места для последнего сбора действительно вызвал много вопросов. В конце сезона об этом очень интересно будет послушать в финальных отчетах старших тренеров сборной, пока же надо сосредоточиться на выступлениях на Кубке мира, где еще остались нерешенные задачи.

Во-первых, всем надо как можно выше забраться в общем зачете. Для российских биатлонистов попадание в топ-15 будет означать автоматический отбор в команду (без контрольных стартов) на следующий год. У мужчин за «пятнашку» еще могут побороться Александр Логинов (16), Матвей Елисеев (20) и Эдуард Латыпов (22). У девушек — Светлана Миронова (17) и, возможно, Ульяна Кайшева (25).

Во-вторых, мужской и женской командам важно сохранить максимальную квоту на следующий сезон, которая позволяет выставить по шесть спортсменок на гонку. Для этого надо попасть в топ-5 Кубка наций. Сейчас обе сборные идут на пятом месте, и если у мужчин есть зазор перед Австрией (5881 очко/5298 очков), то у женщин к нам совсем близко подобралась сборная Белоруссии.

В-третьих, никто не отменял призовые, которые в современном биатлоне очень внушительные: за ту же эстафету можно заработать от 6 до 24 тысяч евро.

10 из 10 от Куклиной

В четверг с женской эстафеты на «Высочина Арене» в Нове-Место стартовал заключительный триместр сезона. Состав сборной России, если сравнивать с сочетанием на ЧМ, изменился лишь на 25 процентов. Ирина Казакевич заменила Татьяну Акимову и получила второй этап. Ульяне Кайшевой поменяли последний этап на первый, на третьем — Лариса Куклина, а роль финишера доверили Светлане Мироновой.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев незадолго до гонки назвал это решение глупостью. И действительно, эксперимент не удался. Но этому предшествовало много обстоятельств.

Кайшева допустила три промаха и передала эстафету Казакевич только на восьмой позиции (отставание 18,2 секунды). Ирина не смогла совершить прорыв. На «стойке» она только в самый последний момент избежала штрафного круга и показала не лучший свой ход. В итоге Куклина ушла на дистанцию только десятой, с отставанием от лидирующих норвежек 1,10. Третий этап был во многом определяющим. Лариса, которую не поставили в эстафету на ЧМ, доказала, что она была этого более чем достойна.

Представительница Ямало-Ненецкого автономного округа дважды отстреляла на ноль и после второго огневого рубежа вернула команду в борьбу за медали. Она вместе с норвежкой Идой Лиен и француженкой Хло Шевалье практически одновременно передали эстафету своим партнершам (5-7-я позиции). Впереди были только представительницы Белоруссии, Италии, США и Швеции.

Белоруссия совсем рядом

Мироновой с ее замечательной скоростью вполне было по силам отыграть 30 секунд у конкуренток и постараться вернуть команду на подиум. Все понимали, что это возможно только в случае идеальной стрельбы. Но она в этот вечер (как и в большинстве гонок этого сезона) не получилась. На «лежке» Света использовала два дополнительных патрона. Отставание от третьего места выросло до критических 44 секунд. Тем не менее соперницы подарили россиянке шанс на заключительной «стойке». Все конкурентки допускали промахи, и в какой-то момент показалось, что если Миронова закроет все пять мишеней, то уйдет на дистанцию третьей вслед за россиянкой Еленой Кручинкиной, представляющей Белоруссию, и шведкой Карин Оберг. Не вышло. Вновь два доппатрона и только 8-я позиция. На ней мы и финишировали в этой эстафете.

Сборная Белоруссии закончила гонку на втором месте. Теперь в Кубке наций нас разделяет менее 40 очков. То есть наши девушки могут упустить пятое место уже по ходу восьмого этапа КМ. Белоруски находятся в отличной форме (были быстрейшими на лыжне в эстафете). Мы уступили им минуту.