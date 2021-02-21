«По-прежнему хочу готовиться со своим тренером». Елисеев настаивает на самоподготовке

Неудачи в личных гонках на чемпионате мира не убедили Матвея в неэффективности занятий со специалистом, имя которого он скрывает от общественности.

Елисеев выдал на этом чемпионате мира одну блестящую гонку, зато в самый нужный момент — в эстафете. Там Матвей прекрасно отработал свой второй этап и помог команде завоевать бронзовую медаль. В остальном наш биатлонист выглядел крайне неубедительно. Лучший результат в личных гонках — 15-е место в масс-старте с тремя штрафными кругами. В спринте с «нулем» Елисеев показал только 19-е время, а в индивидуалке вообще стал только 61-м.

Что-то однозначно нужно менять, но только не тренера

— Вы удовлетворены тем, что удалось показать на этом чемпионате мира?

— Конечно, нет. Я однозначно не находился здесь в той форме, в какой хотелось. Были проблемы летом, когда я приехал на первый сбор и не потянул нагрузку. Возможно, это последствия ковида: в апреле он не был диагностирован, но антитела у меня есть. Приходилось все лето снижать нагрузки. Плюс были сделаны ошибки в подготовке непосредственно на сборе в Поклюке. Но там состояние было такое, что или пан, или пропал.

— Объясните?

— У моего тренера был такой план, что сначала идет небольшая перегрузка, а потом неделя перед чемпионатом почти тотального отдыха. Ну, результат налицо.

— Тем не менее вы продолжаете доверять этому тренеру и хотите продолжать с ним работать?

— Да. Что-то однозначно нужно поменять, но не думаю, что тренера.

Проблема была еще в том, что мне не хватало тестирований функционально-силовых возможностей по ходу подготовки. Биохимия — это не совсем то, она например, не показывает, что я сейчас в плохом состоянии.

Думаю, что буду покупать велостанок, чтобы раз в неделю-две делать тесты и понимать, в какую сторону мы движемся и насколько эффективны были те или иные работы.

Обсуждали с Логиновым совместную подготовку

— Есть шанс, что вы откажетесь от самоподготовки и присоединитесь к сборной?

— Пока это обсуждается. Если мне разрешат, я бы хотел готовиться со своим тренером, но иногда присоединяться к команде и спарринговаться с ней. Например, в масс-старте мои ошибки в контактной стрельбе были видны.

— Вы бы хотели, чтобы кто-то присоединился к вашей группе с неизвестным тренером?

— Конечно, но кто на такое согласится?

— С Логиновым этот вопрос не обсуждали?

— Была такая мысль (тренироваться вместе. — Прим. «СЭ»), но в этом году у нас были сильно разные планы. А работать вдвоем по разным планам нет смысла, нужны совместные скоростные и стрелковые тренировки, чтобы заводить друг друга. Мы в этом году пересеклись в Сочи, но даже на тренировках почти не виделись. Я приехал на тренировку — он уехал, или наоборот.