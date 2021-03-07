Наши биатлонисты снова провалились, но видят в гонке позитив. Это вообще нормально?

Мучений россиян на этапе Кубка мира по биатлону даже не заметили на фоне битвы Большунова и Клебо.

Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 27.28,0 (3 шт. круга)

2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 24,0 (1)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 29,9 (3)...

14. Светлана Миронова (Россия) — 1.49,8 (3)...

21. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.24,2 (3)...

23. Евгения Павлова (Россия) — 2.31,1 (1)...

36. Ирина Казакевич (Россия) — 2.57,2 (4)...

58. Лариса Куклина (Россия) — +6.30,2 (10)...

Мужчины

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 28.17,3 (1 шт. круг)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 8,2 (2)

3. Симон Дестье (Франция) — 11,5 (2)...

19. Александр Логинов (Россия) — 1.36,4 (3)...

23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.55,2 (4)...

24. Матвей Елисеев (Россия) — 1.57,3 (2)...

36. Карим Халили (Россия) — 2.26,7 (3)...

46. Евгений Гараничев (Россия) — 3.20,3 (4)

В чешском Нове-Место завершился один из последних этапов Кубков мира по биатлону. В Чехии российская сборная разжилась медалью, но удовлетворения от выступлений россиян точно нет. Наша женская команда уступает конкурентам без шансов. Мужчины неплохо показали себя в эстафете, но на личные гонки их не хватило, и за борьбой норвежцев с французами мы в который раз уже наблюдаем со стороны. При этом в интервью наши спортсмены радуются чистой стрельбе и сообщают, что потихоньку выбираются из ямы. Только когда эти позитивные сдвиги кроме самих биатлонистов заметят сторонние зрители?

Миронова утверждает, что выходит из функциональной ямы

В женской гонке преследования после неудачи в спринте россиянам изначально ловить было особо нечего. Светлана Миронова пыталась работать до конца, и с точки зрения воли, характера ей предъявить нечего. Но если мы действительно рассматриваем Миронову как топ-биатлонистку, которая способна бороться на равных с той же Тириль Экхофф, то и отношение к своим результатам должно быть совсем другое. А Светлана уже свыклась со своей ролью крепкого середняка и откровенно радуется даже локальным успехам.

«Я немножечко поднимаюсь из ямки. Очень на это надеюсь. Посмотрим», — сказала Миронова после финиша. Три промаха, почти две минуты отставания от первого места и 14-я позиция. Вряд ли после такого ждешь в интервью следующие слова. Дальше еще круче. Светлана решила поиграть в фаталиста и отдала свои результаты на откуп судьбе. «Не могу гарантировать, что оп — и сразу стала сильная. Возможно, этого не произойдет. Возможно, это случится чуть позже. Может быть, этого вообще не случится». Отличный подход от лидера российской команды! И ведь Миронова не одна такая, в начале сезона все удивлялись подходу Ульяны Кайшевой, которая говорила об отсутствии каких-либо целей на сезон, потом реакции на поражения Александра Логинова...

Кроме Светланы порадовала Евгения Павлова. При одном промахе две с половиной минуты от лидера. Но Павлова настаивает, что молодец — справилась со «стойкой» в метель. «Радует то, что справилась со стрельбой в такую сложную погоду. Чтобы чисто сработать на рубеже, я крутила поправки в разные стороны — вправо, влево и возвращала. Ветер менялся. Один выстрел не доработала. Так прошла бы чисто», — сказала она в интервью «Матч ТВ».

Проблемы Логинова и Латыпова не заметили на фоне лыжных гонок

Парни отработали на этот раз не лучше. Они изначально были не в лучшем состоянии после «серебряной» эстафеты, но и реабилитироваться за спринт в гонке преследования тоже не удалось. Лучше всего перед стартом ситуация была у Эдуарда Латыпова. Накануне он финишировал десятым с отставанием чуть меньше 40 секунд. Не идеальная, но рабочая позиция, с которой можно атаковать лидирующую группу и при удачной стрельбе даже претендовать на медали.

Но Латыпов подтвердил свою давнюю проблему — его не хватает на несколько гонок подряд. Стоит блеснуть и выдать крутой финиш в эстафете, чистую стрельбу в спринте или лучший лыжный ход, как через одну-две гонки он будто выходит уже без сил и желания бороться. Сегодня шансы на высокое место Эдуард сохранял вплоть до третьего рубежа. Один промах и не лучшая скорость, но ведь и соперники ошибались. Хотя бы за очки в «тотал» зарубиться гродненец вполне мог, но нет — два промаха на «лежке», и Латыпов мимо даже топ-20.

Лучшим из наших стал Александр Логинов с 19-м итоговым местом. Логинов провел в целом неплохую гонку, но ему изначально с минутным отставанием было тяжело нагонять лидеров, да и традиционные проблемы на «стойке» никуда не делись. Матвей Елисеев и Карим Халили изначально будто настраивались на эту гонку как на проходную, поэтому высоко они могли попасть только при идеальной стрельбе. А для этого нужна удача, которая в этот раз была не на стороне россиян.

Забавно, что в какой-то момент проблемы биатлонистов и очередная «Цусима» перестали волновать даже комментатора Дмитрия Губерниева. Практически весь эфир он рассуждал о необходимости вручить вторую золотую медаль Александру Большунову, которого на ЧМ по лыжным гонкам сбил норвежец Йоханнес Клебо. Впервые к биатлонному эфиру подключили и олимпийского чемпиона по лыжам Александра Легкова. На ход гонки преследования Губерниев и Легков в репортаже отвлекались редко, рассуждая о необходимости пересмотра результатов в лыжах. И их сложно в этом упрекать. Что нашим болельщикам интереснее — судьба Большунова или локальная битва двух норвежских братьев Бе за «Хрустальный глобус»?

Наши биатлонисты уже не способны бороться за медали — успехи случайны

Биатлон в России — это некая квинтэссенция нашего самосознания. Вставать с колен, вернуть былую славу и мечтать о том, что после смены руководства все тут же изменится. Перефразируя Николая Карамзина, можно сказать, что будет с этим видом спорта спустя 10 или даже 20 лет — либо плохо бегут, либо слабо стреляют. Третьего не дано, стоит наладить работу на рубеже, как команда валится на трассе. Стоит поработать над лыжным ходом — как падает точность стрельбы. Попытаемся выдать чистую стрельбу — пострадает скорострельность. Перестаем выцеливать каждый патрон — сразу же попадаем на три-четыре штрафных круга. И так до бесконечности.

Наши победы происходят не благодаря, а вопреки. Плохая погода, слабая работа лыж, эпидемия промахов от соперников — в стерильных и планируемых условиях российские биатлонисты не могут завоевывать медалей. Им необходимо преодоление себя, поиск проблем и героическое их решение. Стоит завоевать одну медаль, как сразу же идут разговоры о возрождении былых традиций. Первое же поражение — предложения полностью перестроить всю систему и поиск крайних.

Но вот только пока мы ходим от круга к кругу с бессмертными вопросами — кто виноват и что делать? — наши соперники уже ушли далеко вперед. И дело не в конкретных ошибках штаба Польховского, неправильных сборах или своевольности наших лидеров. Проблема в том, что за последние годы общий уровень нашего биатлона просел настолько, что требовать побед от ребят даже неправильно. И здесь два варианта — либо бить в колокола и требовать реформ, но по изначально проработанной программе. И не менять ее по ходу, а работать на перспективу сразу нескольких олимпийских циклов вперед. Либо же смириться с нашим статусом биатлонных середняков и не требовать от того же Латыпова борьбы с братьями Бе.