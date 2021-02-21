Логинов набрал ход к концу чемпионата, но остался без личных медалей. Время Александра прошло?

Масс-старты все же не для россиян. Чемпионат мира закончился для сборной России на минорной ноте

Чемпионат мира. Мужчины. Масс-старт

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 36.27,2 (1 шт. круг)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 10,2 (2)

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 12,8 (2)

4. Симон Эдер (Австрия) — 23,1 (1)

5. Яков Фак (Словения) — 30,0 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — +33,3 (2)...

9. Александр Логинов (Россия) — 50,0 (2)...

14. Эдуард Латыпов (Россия) — 01.32,1 (2)

15. Матвей Елисеев (Россия) — 01.43,9 (3)...

20. Карим Халили (Россия) — 02.19,1 (3)

Последняя гонка на чемпионате мира в Поклюке могла неожиданно реанимировать российский биатлон. Как заявил во вчерашнем интервью глава СБР Виктор Майгуров, задача на турнир в Словении — выступить не хуже, чем в прошлом году. А значит, выиграть не меньше двух медалей. Первую награду — «бронзу» — парни взяли вчера в эстафете. Были все шансы зацепиться за медаль и сегодня в масс-старте, но в очередной раз подвела стрельба.

Логинова подвел последний рубеж

Еще до старта гонки было очевидно, что, если кто-то и сможет бороться из россиян за медаль в самом «элитарном» виде программы биатлонного чемпионата — так это Александр Логинов. Он явно в Поклюке не в лучшей форме в своей жизни, но как показала вчерашняя эстафета в целом кондиции он набрал. Ходом он изначально выглядел лучше других представителей команды СБР, пришла в себя (вроде бы) и стрельба. Так что как минимум на борьбу за пьедестал мы вполне должны были рассчитывать.

Строго говоря, эту борьбу Логинов и обеспечил. Александр шел до последнего круга в одни ноги с лидерами, сохраняя шансы вплоть до четвертого рубежа. Но два штрафных круга — это слишком много, чтобы быть в тройке. Если только ты не Йоханнес Дале или Кантен Фийон-Майе. Норвежец и француз настолько хороши были на трассе, что без проблем обошли в борьбе за медаль Якова Фака и Симона Эдера, у которых было на штрафной круг меньше. Логинов теплом практически не отставал, но и чудес не показывал. Поэтому нужна была близкая к идеальной стрельба, только когда в последний раз мы видели спокойную стойку от Александра?

Так и в масс-старте либо не хватило выдержки Логинову, либо у него, как и у Светланы Мироновой проблемы с физикой и акклиматизацией, но стрельба идеальной и простой для него не была, особенно с учетом того, как долго и тщательно россиянин выцеливал каждую мишень. Вот увидеть бы в таком состоянии Александра не в последний день на ЧМ, а в первый! Тогда с огромной долей вероятности с нулем в личных гонках мы бы не уезжали. А так, несмотря на неплохую работу Логинова, медали кроме как в эстафете от лидера сборной мы и не увидели.

Латыпов был слаб на трассе, Елисеев — на рубеже

Весьма неплохо показали себя и Эдуард Латыпов с Матвеем Елисеевым. Елисеев после личных гонок казался совсем неготовым к чемпионату мира человеком, но к последним днях Матвей все же пришел в себя. Вчера в эстафете выдал рабочий этап, сегодня в масс-старте сам себя подвел тремя промахами, зато быстро шел по трассе и бежал вплоть до предпоследнего круга в одном темпе с лидерами.

А вот у Эдуарда Латыпова сил бороться на дистанции, наоборот, не было. У Эдуарда пик в Поклюке пришелся на первую неделю, где он был в двух шагах от пьедестала как в спринте, так и в гонке преследования. Глядя на отличную форму спортсмена, его освободили от индивидуальной гонки и доверили сингл-микст, вышло неважно, как и вчерашняя мужская эстафета. На последнем круге Латыпова вообще без борьбы обошел швед Себастьян Самуэльссон, едва не достал и ни лишил медали француз. Вот и сегодня продолжая тенденции Латыпов уступал людям, которые бежали на пару штрафных кругов больше.

От Карима Халили в принципе неправильно было чего-то ожидать. Молодой дебютант и так превзошел все свои личные планы и задачи на ЧМ, завершив индивидуальную гонку в топ-6 и выиграв «бронзу» в составе мужской эстафеты. На масс-старт он изначально шел с планами бежать в свое удовольствие и не заморачиваться. Спортивного успеха такая тактика ему не принесла, зато само участие в масс-старте на ЧМ в его годы — это уже серьезный успех.

Жаклен и Йоханнес Бе провалились

К тому же масс-старт — это не совсем биатлон в классическом смысле, а некая русская рулетка, где часто выстреливают те, от кого ничего не ждут. И где случаются самые необычные казусы. Так Тарьей Бе потерял секунд 15, когда перепутал огневые позиции и занял место соперника. Эмильен Жаклен, чьей невероятно быстрой стрельбой мы все восхищались ровно неделю назад поразил всех на рубеже и сегодня.

Пять промахов на одном рубеже — всего лишь одно то ли помутнение, то ли забвение и Жаклен, который после второго круга шел в группе лидеров мог, по сути, заканчивать гонку. Впечатлен был даже комментатор Первого канала Николай Круглов-младший. Четырехкратный чемпион мира заявил, что даже не помнит случалось ли с ним когда-нибудь такое — промазать абсолютно все. Причем на трех других рубежах Эмильен отработал чисто и в привычной уже для себя быстрой манере. Но уйти с последнего места ему уже ничего не могло помочь, а судя по семиминутному итоговому отставанию он и не пытался. Что же, рекорд Бабикова, которого обошли на круг в прошлое воскресенье видимо побит!

Неудачно прошла гонка и для Йоханнеса Бе с Себастьяном Самуэльссоном. Неистовый швед выдал три промаха, а Бе целых пять! При этом привез пять секунд Логинову с двумя промахами и остался чуть больше чем в 10 секунд от Фака с одним. Так что машиной Йоханнес до сих пор остается, разве что в Словении ее унесло, судя по всему, в неуправляемый занос. А вот Штрула Легрейд свою «колею» в Поклюке точно нашел и стал самым титулованным биатлонистом чемпионата. «Золото» в смешанной эстафете, индивидуальной гонке, классической эстафете и вот сегодня в масс-старте. Четыре «золотые» медали за две недели — неплохой «улов» для вчерашнего юниора, который проводил свой первый полноценный чемпионат мира.

Для России или команды СБР, как хотите, турнир прошел с результатами, близкими к катастрофе. Парни вчера в эстафете подсластили пилюлю, но это скорее из категории ложки меда в бочке дегтя. Кардинально состав варенья, которое предстоит распробовать по итогам ЧМ совету СБР никак не изменился. Следовательно, не изменились и его вкусовые качества.