300 дней одиночества. У России почти год нет медалей в биатлоне

Мужская гонка преследования снова принесла нам лишь локальные успехи.

Этап Кубка мира.

Мужчины. Гонка преследования

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 32.38,7 (0 штрафных кругов)

2. Эмильен Жакелен (Франция) — 25,5 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 49,5 (2)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 58,3 (3)

5. Фабьен Клод (Франция) — 1.10,2 (3)

6. Стурла Легрей (Норвегия) — 1.18,1 (1)...

14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.06,0 (1)...

19. Матвей Елисеев (Россия) — 2.19,7 (2)...

21. Александр Логинов (Россия) — 2.20,8 (3)

24. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.23,3 (3)...

31. Антон Бабиков (Россия) — 2.41,6 (0)

12 декабря — небольшой, но грустный юбилей. Сегодня ровно 300 дней, как российские биатлонисты не могут попасть в первую тройку Кубка мира. Печальная серия тянется с 16 февраля (еще с тех невероятных времен, когда мир был прежним) — тогда Александр Логинов финишировал с бронзой в гонке преследования на чемпионате мира.

С тех пор чего только не было: мужская украинская четверка стала второй в эстафете, до подиума добегали жена Ильи Черноусова Селина Гаспарин и шведка Йоханна Скотхейм, побеждали молодой норвежец Штурла Легрейд и Динара Алимбекова из Белоруссии, наводит ужас на соперников 21-летняя Эльвира Оберг. И это только первое, что приходит в голову.

Чувство безысходности

У России же в личных гонках в этом сезоне никому не удавалось подниматься выше десятого места. И перед мужской гонкой преследования я в очередной раз поймал себя на ощущении полной безнадеги. Посмотреть гонку всегда интересно, но медалей от наших в ней априори не ожидалось. Простая математика: Логинов и Латыпов с одним промахом — в третьем десятке по итогам спринта, а Гараничев с нулями — 29-й. Елисеев и Бабиков — еще ниже. При таких раскладах даже идеальная работа на рубеже ничего нам не гарантирует. А она, как показала гонка, у россиян совсем не идеальная. Только Бабиков отработал чисто, но по скорости Антон пока далеко.

И вот это чувство безысходности — самое грустное. Наша сборная участвует в Кубке мира, но она там как будто чужая. Мы практически ни на что не претендуем. Примерно как наши футбольные клубы — в Лиге чемпионов. Да, есть какие-то локальные поводы для оптимизма: вон Гараничев отыграл 15 позиций, прибавил Елисеев, а до четвертого рубежа хорош был Латыпов. Но все это, давайте честно, вторая лига. Можем, конечно, как лыжники из Венесуэлы, просто радоваться, когда удается добраться до финиша. Но если мы говорим о спорте высших достижений, то успехом может считаться только медаль. Все остальное — неудача. В этом смысле странно было слышать от Матвея Елисеева, что он доволен сегодняшним 19-м местом с двумя промахами.

Достаточно ли довольствоваться самым малым?

Если амбиции российской биатлонной сборной теперь на таком уровне, то наше одиночество на Кубке мира будет только усиливаться. Прекрасно помню, как ученик старшего тренера мужской биатлонной сборной Юрия Каминского Никита Крюков рвал на себе волосы после четвертого места на чемпионате мира-2015. И знаю, что ему до сих пор больно вспоминать Сочи-2014 — Олимпиаду, на которой он завоевал «всего лишь» серебро. А первые несколько месяцев после нее он вообще глаза от земли стеснялся поднимать.

Сам Каминский — абсолютно такой же максималист. И я очень надеюсь, что скорее Юрию Михайловичу удастся ментально взбодрить эту сборную и привить жажду победы биатлонистам, нежели он сам нырнет в комфортную пучину, где всем достаточно довольствоваться самым малым.