Губерниева довели. После 30-й гонки без медалей он начал жевать варежку в прямом эфире

Последней каплей стала женская эстафета.

Женщины. Эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 1:08.04,3 (1 шт. круг + 6 доп. патронов)

2. Франция (Анаис Бескон, Жюли Симон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) — 24,5 (0 + 16)

3. Швеция (Юханна Скоттхайм, Лина Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 32,5 (1 + 9)...

8. Россия (Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева) — 1.51,0 (1 + 8)

Еще год назад представить нашу эстафету без Мироновой было невозможно. Светлана давно ходила в главных надеждах женской сборной. Она здорово начала сезон, была третьей в спринте в Хохфильцене, четвертой — в Анси. Казалось, по итогам сезона спортсменка железно войдет в топ-10.

Однако уже после Нового года ее дела пошли на спад. 77-е место в Рупольдинге, 69-е в Поклюке, ни одного попадания в двадцатку на чемпионате мира. Теперь Светлана вообще не проходит в эстафету по спортивному принципу. Во вчерашнем спринте она стала 73-й и после финиша сказала, что «ничего такого не произошло». Неужели такие результаты теперь воспринимаются как норма?

Последние пару лет от Светы ждали прорыва, но пока ничего такого и близко нет. А в феврале ей исполнится 27 лет. Отнюдь не критично, но в призме того, что Магдалена Нойнер и Лаура Дальмайер с мешком медалей завершили карьеры в 25, по накатанной считать Миронову молодой и перспективной тоже странно. Ей бы как Динаре Алимбековой — крепко задуматься о мимолетности карьеры.

Смысла рвать жилы не было?

Что до эстафеты, то она у нашей сборной снова не получилась. Серьезных претензий вроде бы ни к кому нет.

— Павлова на первом этапе вытащила из себя все, что было возможно. В итоге с одним промахом после первого этапа мы проигрывали лидеру 10 сек.

— Казакевич схватила штрафной круг. Но у Ирины нынешний сезон — дебютный в Кубке мира. И подобные истории случаются практически со всеми новичками.

— Куклина трижды промазала на лежке. Однако Лариса пыталась сокращать гандикап, плюс сказываются последствия жесткого падения в Контиолахти.

— Кайшева стреляла надежно, но по бежала очень медленно. Может быть, потому что смысла рвать жилы уже не было.

Вроде бы, логически все объясняется. А фактически — сборная России на восьмом итоговом месте. И это кошмар. Самое интересное, что шансы прервать рекордную безмедальную серию нам сегодня давали: на круги заходили норвежки, немки и шведки, целых 16 промахов у Франции. Понятно, что по скоростям мы сильно проседаем, но стреляйте чисто — и вот она, медаль. Итальянки, у которых четные этапы бежали Ирен Лардшнейдер и Федерика Санфилиппо (во вчерашнем спринте одна стала 71-й, а вторая — 81-й) с тремя доппатронами на четверых до самого финиша претендовали на медаль. Разве мы хуже?

Без кетчупа и майонеза

Главная интрига гонки уже после этапа Казакевич была в том, будет ли Дмитрий Губерниев жевать варежку в прямом эфире. Накануне он обмолвился, что готов сделать это, если россиянки не попадут на пьедестал — настолько был уверен в нашей команде. Однако, девушки подвели.

Надо отдать должное, комментатор не стал отказываться от своих слов или брать их обратно. Сразу после эстафеты он сказал, что выполнит обещание и будет жевать варежку без кетчупа и майонеза. И сделал это! А потом сообщил, что на вкус — очень даже неплохо.

С одной стороны, все это смешно и позитивно, с другой, грустно, что самое зрелищное в нашем биатлоне сейчас не результаты, а перфомансы Губерниева. Все и так давно знают, что Дмитрий — первоклассный шоумен. А вот про то, что биатлонисты могут занимать призовые места — мы забываем все сильнее.